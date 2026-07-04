VIDEO EXCLUSIV | Ambasadorul Argentinei în România, Alejandro Poffo: Micii și sarmalele m-au cucerit

Alejandro Poffo, ambasadorul Argentinei la București, nu se ferește de subiecte incomode, recunoaște că singurul său regret legat de România este eliminarea Argentinei la Mondialul din 1994. În rest, vorbește cu căldură despre o relație bilaterală aproape centenară, despre mituri demontate și despre faptul că, dacă vrei să guști Argentina, nu trebuie să iei avionul, o găsești în supermarketurile de la noi.

INTERVIU

Reporter: Numele complet.

Alejandro Poffo: Alejandro Poffo.

Reporter: Studii și funcția actuală.

Alejandro Poffo: Sunt absolvent de relații internaționale, contabil public, diplomat și, în prezent, ambasadorul Argentinei în România și în Republica Moldova.

Reporter: Descrieți Argentina în trei cuvinte.

Argentina e mai aproape decât crezi

Alejandro Poffo: Diversă, ospitalieră și fascinantă.

Reporter: Un mit despre Argentina pe care mulți români îl cred și care este complet fals.

Alejandro Poffo: Că Argentina este departe de România. Adevărul este că e nevoie de o singură escală și, după un scurt somn, sunteți deja în Argentina, așa că nu este atât de departe.

Reporter: Ce au românii special în relația cu străinii?

Alejandro Poffo: Ospitalitate autentică și o căldură care face ca noi, toți străinii, să ne simțim ca acasă aici.

Reporter: Un mit despre argentinieni pe care mulți români îl cred și care este complet fals.

Alejandro Poffo: Că tango-ul argentinian este o abilitate exclusiv a argentinienilor.

Reporter: Cât de veche este relația bilaterală

Un secol de relații diplomatice între ambele țări

Alejandro Poffo: Primele contacte au avut loc în 1880, printr-o scrisoare a regelui Carol I al României și, în 5 ani, vom împlini un secol de relații diplomatice între ambele țări.

Reporter: Ce știu, în general, argentinienii care vizitează România despre țară și ce spun când pleacă?

Alejandro Poffo: Înainte aveau idei foarte generale, precum peisaje frumoase, legenda lui Dracula, faptul că ambele țări avem aceeași limbă română și așa mai departe. Au o imagine foarte frumoasă, care a depășit tot ce își imaginau înainte.

Reporter: Unde vedeți cele mai mari oportunități de cooperare între Argentina și România în următorii ani?

Meciul de fotbal din 1994, regretul ambasadorului

Alejandro Poffo: Eu cred că în sectorul utilajelor agricole, unde Argentina este recunoscută la nivel mondial, și în sectorul energiei nucleare, un domeniu în care ambele țări împărtășim aceleași tehnologii.

Reporter: Dacă ați putea șterge din istorie un eveniment dintre țările noastre, care ar fi acela?

Alejandro Poffo: Sunt sigur că aș dori schimbarea rezultatului meciului de la Campionatul Mondial din 1994, în care naționala României a învins Argentina.

Reporter: Dacă ar trebui să descrieți relația dintre Argentina și România într-o singură frază:

Alejandro Poffo: O legătură strânsă, cu un potențial imens de dezvoltare.

Reporter: Ce ar trebui să știe românul de rând despre Argentina și probabil nu știe?

Despre produsele argentiniene din România

Alejandro Poffo: Că nu trebuie să traverseze Atlanticul pentru a se bucura de carnea și vinurile argentiniene excelente, pentru că sunt disponibile în majoritatea restaurantelor și supermarketurilor din România.

Reporter: Cum ați convinge un tânăr român, în 20 de secunde, că Argentina înseamnă mult mai mult decât fotbal și tango?

Alejandro Poffo: Poate că i-aș arăta un reel cu 20 de imagini reprezentative pentru cele 1000 de opțiuni pe care le are Argentina.

Reporter: Ce mâncare românească v-a cucerit cel mai mult?

Alejandro Poffo: Sigur, micii și sarmalele, iar la desert papanași.

Reporter: Ce loc din Argentina ați recomanda să viziteze oricărui român?

Alejandro Poffo: Este imposibil să spun doar un loc. Ar trebui să vizităm multe locuri, precum Buenos Aires, Cascada Iguazú, Patagonia argentiniană, zona de vinuri din Mendoza. Există o Argentina pentru fiecare călător.

„Nu vorbesc atât de rău limba română”

Reporter: Cu ce personalitate istorică v-ar plăcea cel mai mult să luați prânzul?

Alejandro Poffo: Cu unele dintre marile figuri ale istoriei României, pentru a înțelege mai bine specificitatea României.

Reporter: Ce sfat i-ați da unui tânăr care visează să devină diplomat?

Alejandro Poffo: Să folosească instrumentele tehnologice actuale pentru a aprofunda istoria, geografia, limbile străine și așa mai departe. Le va fi util dacă vor ajunge diplomați sau vor lucra în alte domenii.

Mesaj pentru tineri

Reporter: Ce v-ar plăcea să spună oamenii despre dumneavoastră atunci când nu sunteți prezent?

Alejandro Poffo: Că nu vorbesc atât de rău limba română.

Reporter: Dacă ați putea trimite un singur mesaj tuturor tinerilor din Argentina și România în același timp, care ar fi acela?

Alejandro Poffo: Să fie deschiși către alte culturi, pentru că așa se pot învăța foarte multe lucruri interesante