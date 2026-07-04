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Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit la Madison Square Garden. Ceremonia, comparată cu o nuntă regală

Taylor Swift și Travis Kelce s-au căsătorit vineri seară la Madison Square Garden din New York, într-o ceremonie de amploare, descrisă de presa americană drept comparabilă cu o nuntă regală.
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Maria Miron
04 iul. 2026, 07:38, Știrile zilei
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Evenimentul a stârnit un interes fără precedent la nivel internațional, atât prin amploarea organizării, cât și prin lista extinsă de invitați din lumea divertismentului și a sportului.

Printre vedetele prezente s-au numărat Jennifer Lopez, Ed Sheeran, Jimmy Fallon, Hugh Grant, Jason Sudeikis și Ethan Hawke, toate fiind surprinse la intrarea în Madison Square Garden.

Ceremonia, oficiată de comediantul Adam Sandler

Potrivit Sky News, ceremonia a fost oficiată de actorul Adam Sandler, care are o relație apropiată cu cuplul. Acesta a participat anterior la concerte din turneul „Eras Tour” și la evenimente ale artistei, iar în declarații publice a spus despre Taylor Swift: „Taylor is so damn nice to my family and has always been. My kids have met Taylor a bunch of times over the years, and she’s ridiculously nice to them and warm”.

„Când au început să se întâlnească, Doamne, familia mea a spus: Da, uitați cât de bine se potrivesc. El este un gentleman, iar ea se distrează de minune”, a spus Sandler despre relația celor doi.

Taylor și Travis, ținute Dior și accesorii de lux

În cadrul ceremoniei, Austin Swift, fratele artistei, și Jason Kelce, fratele lui Travis Kelce, au avut roluri de cavaleri de onoare principal. Cuplul a fost înconjurat doar de familie și apropiați, fără domnișoare și cavaleri de onoare tradiționali.

Taylor Swift a purtat o rochie Dior Haute Couture, creată de designerul britanic Jonathan Anderson, iar Travis Kelce a optat pentru un costum al aceleiași case de modă. Artista și-a accesorizat ținuta cu bijuterii Cartier, iar pantofii au fost realizați de designerul francez Christian Louboutin.

Empire State, iluminat în albastru

Peste 1.000 de invitați au participat la un cocktail organizat înaintea ceremoniei, potrivit sursei citate. Empire State Building a fost iluminat în albastru, ca simbol al tradiției „something blue”, considerat aducător de noroc în ziua nunții.

Donație uriașă pentru cauze sociale

Cuplul a donat 26 de milioane de dolari către 20 de organizații din Statele Unite, printre care bănci de alimente, programe educaționale și spitale pentru copii. Fondurile au fost direcționate către programe de combatere a foametei, accesul la educație și îngrijirea medicală a copiilor vulnerabili.

Relația celor doi a intrat în atenția publicului după anunțul logodnei din august anul trecut, transmis într-o postare comună pe Instagram, care a strâns peste 37 de milioane de aprecieri. Mesajul postării a fost: „Profesoara ta de engleză și profesorul tău de sport se căsătoresc”.

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