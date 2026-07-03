Nunta lui Taylor Swift blochează centrul New Yorkului. De ce au ales Madison Square Garden

Evenimentul, supranumit de fani „nunta regală a Americii”, este considerat unul dintre cele mai mari momente mondene din ultimii ani. Taylor Swift, una dintre cele mai populare artiste din lume, și Travis Kelce, jucător al echipei Kansas City Chiefs din liga profesionistă de fotbal american (NFL), cu care a câștigat de trei ori Super Bowl-ul, formează un cuplu din 2023, iar relația lor este intens urmărită de presa internațională.

Locația, aleasă pentru discreție

Potrivit Al Jazeera, la eveniment sunt așteptați aproximativ 1.000 de invitați, iar festivitățile au debutat joi seară cu o cină de repetiție.

Alegerea Madison Square Garden poate părea neobișnuită pentru o nuntă, însă celebra arenă multifuncțională din New York oferă un nivel ridicat de securitate și intimitate. Intrările securizate, ferestrele puține și posibilitatea de a controla accesul permit protejarea invitaților de fotografi și de mulțimea de curioși din exterior.

Invitați de top

Printre vedetele aflate deja la New York pentru eveniment se numără Selena Gomez, Ed Sheeran, Jack Antonoff, Bradley Cooper și Adam Sandler, iar presa americană scrie că la ceremonie ar urma să participe și numeroși jucători din liga profesionistă de fotbal american (NFL).

De asemenea, publicațiile de divertisment susțin că legendara cântăreață Stevie Nicks și artistul country Tim McGraw ar putea susține momente artistice în timpul petrecerii.

Securitate maximă

Autoritățile din New York au instituit măsuri speciale de securitate. Zona din jurul Madison Square Garden este împrejmuită cu garduri și corturi pentru protejarea intimității invitaților, iar participanții ar fi semnat acorduri de confidențialitate și nu vor avea voie să folosească telefoanele mobile în timpul evenimentului. Aproximativ 100 de polițiști au fost mobilizați pentru asigurarea ordinii.

Fenomenul Taylor Swift

Zona din jurul Madison Square Garden este animată de câteva zile de entuziasmul fanilor lui Taylor Swift. Una dintre fanele prezente la arenă a declarat pentru sursa citată că „a crescut cu Taylor Swift”, iar faptul că acum și-a găsit iubirea inspiră atât de multe femei”.

O altă admiratoare a povestit că a zburat împreună cu două prietene din statul Arkansas „doar pentru a sărbători nunta lui Taylor și a o felicita pentru ziua ei cea mare”, ilustrând impactul pe care artista îl are asupra fanilor săi.

Taylor Swift este una dintre cele mai influente artiste ale ultimului deceniu. Turneul său mondial The Eras Tour a stabilit recorduri de încasări și a avut un impact economic atât de mare asupra orașelor-gazdă încât presa americană a introdus termenul „Swiftonomics” („economia generată de Taylor Swift”), folosit pentru a descrie efectele economice ale concertelor sale.

Trafic, restricții și afaceri afectate

Nunta are loc într-un weekend deja foarte aglomerat pentru New York, marcat de festivitățile dedicate Zilei Independenței Statelor Unite și de meciuri din Cupa Mondială de fotbal, ceea ce a dus la restricții de circulație și la nemulțumirea unor comercianți din zonă, care spun că afacerile lor sunt afectate de măsurile de securitate.