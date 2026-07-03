Taylor Swift se căsătorește în ajunul celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite. Vedeta eclipsează festivitățile prezidențiale

Madison Square Garden nu a mai văzut un asemenea spectacol din 1974, când pionierul muzicii funk, Sly Stone, s-a căsătorit acolo cu actrița Kathy Silva. Una dintre cele mai faimoase vedete pop din lume, Taylor Swift, se pregătește să-și celebreze nunta cu campionul fotbalului american Travis Kelce la locația din New York, vineri, 3 iulie. Aceasta are loc în ajunul celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite ale Americii, relatează Le Figaro.

După o cină organizată joi seara, aproape o mie de invitați sunt așteptați vineri la Madison Square Garden, începând cu ora 15:00 (ora locală), potrivit unor publicații americane, multe dintre ele trimițând reporteri la locul indicat.

„America nu are nunți regale, dar acesta este probabil cel mai apropiat lucru de ele”, a declarat Emma Fitzsimmons, care relatează pentru The New York Times.

Artiști de top vor întreține atmosfera

Cântărețul Stevie Nicks și muzicianul country Tim McGraw sunt așteptați să cânte pentru oaspeți – care vor avea acces la telefon – la o recepție care va dura până târziu în noapte. De asemenea, au fost menționate spectacole susținute de Ed Sheeran și Paul McCartney, potrivit AFP. Acest lucru ar putea eclipsa festivitățile planificate de Donald Trump pentru ziua națională a Americii.

Concertul aniversar al lui Trump, un fiasco

Concertul aniversar de 250 de ani, anulat după ce un număr masiv de participanți așteptați s-a retras, s-a dovedit a fi un fiasco. Jignit, republicanul a denunțat „cântăreți fără talent cu onorarii enorme” și a decis să organizeze un miting, ale cărui discursuri se așteptau să rivalizeze ca lungime cu cele ale lui Fidel Castro. Punctul culminant al evenimentului, un spectacol de artificii considerat cel mai mare din lume, va înlocui spectacolele cântăreței country Martina McBride și ale rockerului Bret Michaels. În ultimele zile, Donald Trump i-a îndemnat pe americani să vină sărbătorirea națională alături de el, recunoscând că se teme că nu va atrage o sală plină. Se pare că are motive întemeiate să fie îngrijorat.

Deocamdată, nunta lui Taylor Swift – cântăreața al cărei număr mare de fani poate crea un eveniment fenomen în timpul unui concert reprezintă o concurență mediatică pentru festivitățile de 4 iulie. Ar fi tentant să vedem asta ca pe o disprețuire din partea artistei, care a susținut-o pe Kamala Harris în 2024. Magnatul republican a avut cuvinte dure la adresa ei în timpul campaniei, înainte de a adopta o poziție mai puțin răzbunătoare. Nu se așteaptă ca el să fie invitat la nunta de la Madison Square Garden, un loc unde a fost huiduit în timpul unui meci de baschet la începutul lunii iunie.