Trump felicită echipa New York Knicks pentru titlul NBA: Cele mai mari victorii din istoria baschetului

„Felicitări lui Jim Dolan și echipei New York Knicks!!! Ce an extraordinar a fost, dar și mai impresionante au fost victoriile din play-off la care am asistat cu toții, în special ultimele patru. Poate cele mai mari din istoria baschetului”, a scris Donal Trump pe rețeaua Truth Social.

New York Knicks a câștigat titlul NBA după victoria cu 94-90 obținută în fața lui San Antonio Spurs în meciul al cincilea al finalei, duminică dimineață.

Liderul de la Casa Albă l-a evidențiat în mod special pe Jalen Brunson, desemnat MVP al finalei după ce a marcat 45 de puncte în meciul decisiv.

„În această seară s-a născut o supervedetă. Numele lui este Jalen Brunson”, a afirmat Trump, menționându-i de asemenea pe Karl-Anthony Towns, OG Anunoby și Mitchell Robinson.

Trump, prezent la meciul al treilea al finalei, singurul pierdut de Knicks

Trump a adăugat o mențiune specială pentru Mitchell Robinson, un jucător de rol decât unul dintre liderii echipei, despre care s-a referit că este „un mare patriot”.

Această afirmație vine după ce, înaintea meciului al treilea al finalei, la care Trump a asistat la Madison Square Garden, Robinson a devenit subiect de discuție după ce a reacționat favorabil la o postare care sugera că va evolua mai bine avându-l pe președinte în tribune.

Trump a fost prezent în loja proprietarului James Dolan, devenind primul președinte american în exercițiu care asistă la un meci din finala NBA.

Apariția sa a generat măsuri sporite de securitate și reacții mixte din partea spectatorilor prezenți în arenă. Acesta a fost huiduit de o parte a spectatorilor la sosirea coloanei oficiale și în timpul prezentării pe ecranele arenei, în timp ce alți suporteri au răspuns cu scandări patriotice.

Knicks au pierdut acel meci cu 111-115, singura înfrângere suferită în finala cu Spurs, înainte de a câștiga următoarele două partide și de a încheia seria cu scorul general de 4-1.