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Trump felicită echipa New York Knicks pentru titlul NBA: Cele mai mari victorii din istoria baschetului

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, care a devenit luni primul lider în exercițiu de la Casa Albă prezenta la finala NBA, a transmis un mesaj de felicitare echipei New York Knicks după cucerirea primului titlu al francizei de baschet din ultimii 53 de ani.
Trump felicită echipa New York Knicks pentru titlul NBA: Cele mai mari victorii din istoria baschetului
sursă foto: Celal Gunes / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
14 iun. 2026, 08:27, Sport
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„Felicitări lui Jim Dolan și echipei New York Knicks!!! Ce an extraordinar a fost, dar și mai impresionante au fost victoriile din play-off la care am asistat cu toții, în special ultimele patru. Poate cele mai mari din istoria baschetului”, a scris Donal Trump pe rețeaua Truth Social.

New York Knicks a câștigat titlul NBA după victoria cu 94-90 obținută în fața lui San Antonio Spurs în meciul al cincilea al finalei, duminică dimineață.

Liderul de la Casa Albă l-a evidențiat în mod special pe Jalen Brunson, desemnat MVP al finalei după ce a marcat 45 de puncte în meciul decisiv.

„În această seară s-a născut o supervedetă. Numele lui este Jalen Brunson”, a afirmat Trump, menționându-i de asemenea pe Karl-Anthony Towns, OG Anunoby și Mitchell Robinson.

Trump, prezent la meciul al treilea al finalei, singurul pierdut de Knicks

Trump a adăugat o mențiune specială pentru Mitchell Robinson, un jucător de rol decât unul dintre liderii echipei, despre care s-a referit că este „un mare patriot”.

Această afirmație vine după ce, înaintea meciului al treilea al finalei, la care Trump a asistat la Madison Square Garden, Robinson a devenit subiect de discuție după ce a reacționat favorabil la o postare care sugera că va evolua mai bine avându-l pe președinte în tribune.

Trump a fost prezent în loja proprietarului James Dolan, devenind primul președinte american în exercițiu care asistă la un meci din finala NBA.

Apariția sa a generat măsuri sporite de securitate și reacții mixte din partea spectatorilor prezenți în arenă. Acesta a fost huiduit de o parte a spectatorilor la sosirea coloanei oficiale și în timpul prezentării pe ecranele arenei, în timp ce alți suporteri au răspuns cu scandări patriotice.

Knicks au pierdut acel meci cu 111-115, singura înfrângere suferită în finala cu Spurs, înainte de a câștiga următoarele două partide și de a încheia seria cu scorul general de 4-1.

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