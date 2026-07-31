Două meciuri deschid etapa a 3-a din Superliga de fotbal. Dinamo joacă la Galați după recitalul contra campioanei

Dinamo se deplasează la Galați cu un moral excelent după succesul cu 5-1 în fața Universității Craiova, una dintre cele mai spectaculoase prestații din debutul actualei ediții de campionat. Echipa antrenată de portughezul Nuno Campos a expediat 40 de șuturi în primele două etape, dintre care 10 pe spațiul porții, demonstrând o eficiență ofensivă ridicată.

Oțelul traversează, la rândul său, o perioadă foarte bună, fiind neînvinsă în ultimele șapte meciuri de campionat, cu patru victorii și trei rezultate de egalitate. De menționat, însă, că a evoluat în play-out în sezonul trecut. În actualul sezon, toate cele patru goluri marcate de gălățeni au fost precedate de pase decisive ale portughezului Pedro Nuno.

Ultimul duel direct dintre cele două echipe în Superliga de fotbal s-a disputat la 29 noiembrie 2025 și a fost câștigat de Dinamo cu 1-0, prin golul lui Cătălin Cîrjan.

„Cred că jucătorii sunt pregătiți pentru acest meci. Va fi o partidă dificilă împotriva unei echipe bune, mai ales pe teren propriu, unde este foarte puternică”, a declarat antrenorul echipei Dinamo, Nuno Campos, la conferința premergătoare partidei.

Tehnicianul portughez a subliniat, de asemenea, că succesul cu Universitatea Craiova a adus un plus de încredere echipei sale.

„Mereu după o victorie câștigăm mai multă încredere. Cel mai important este să ne îmbunătățim jocul de echipă și să știm ce avem de făcut pe teren”, a mai spus el.

FC Argeș, mare favorită în duelul cu Csikszereda

Primul meci al zilei va avea loc la Pitești, unde FC Argeș va primi vizita formației FK Csikszereda.

Piteștenii vin după victoria cu 1-0 obținută pe terenul Petrolului, într-o partidă în care au evoluat mai bine de jumătate de meci în inferioritate numerică.

Formația din Miercurea Ciuc caută primele puncte și primul gol din actuala ediție a Superligii, după două înfrângeri consecutive.

În precedentele confruntări directe din campionat, FC Argeș s-a impus în ambele meciuri disputate împotriva formației harghitene, câștigând cu 3-1 pe teren propriu și cu 2-0 în deplasare.