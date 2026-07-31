Prima pagină » Sport » Două meciuri deschid etapa a 3-a din Superliga de fotbal. Dinamo joacă la Galați după recitalul contra campioanei

Două meciuri deschid etapa a 3-a din Superliga de fotbal. Dinamo joacă la Galați după recitalul contra campioanei

Etapa a treia din Superliga de fotbal programează vineri două partide, capul de afiș fiind duelul dintre Oțelul Galați și Dinamo București, formația din Capitală evoluând după succesul categoric înregistrat în duelul contra campioanei Universitatea Craiova.
Două meciuri deschid etapa a 3-a din Superliga de fotbal. Dinamo joacă la Galați după recitalul contra campioanei
sursă foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
31 iul. 2026, 10:42, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dinamo se deplasează la Galați cu un moral excelent după succesul cu 5-1 în fața Universității Craiova, una dintre cele mai spectaculoase prestații din debutul actualei ediții de campionat. Echipa antrenată de portughezul Nuno Campos a expediat 40 de șuturi în primele două etape, dintre care 10 pe spațiul porții, demonstrând o eficiență ofensivă ridicată.

Oțelul traversează, la rândul său, o perioadă foarte bună, fiind neînvinsă în ultimele șapte meciuri de campionat, cu patru victorii și trei rezultate de egalitate. De menționat, însă, că a evoluat în play-out în sezonul trecut. În actualul sezon, toate cele patru goluri marcate de gălățeni au fost precedate de pase decisive ale portughezului Pedro Nuno.

Ultimul duel direct dintre cele două echipe în Superliga de fotbal s-a disputat la 29 noiembrie 2025 și a fost câștigat de Dinamo cu 1-0, prin golul lui Cătălin Cîrjan.

„Cred că jucătorii sunt pregătiți pentru acest meci. Va fi o partidă dificilă împotriva unei echipe bune, mai ales pe teren propriu, unde este foarte puternică”, a declarat antrenorul echipei Dinamo, Nuno Campos, la conferința premergătoare partidei.

Tehnicianul portughez a subliniat, de asemenea, că succesul cu Universitatea Craiova a adus un plus de încredere echipei sale.

„Mereu după o victorie câștigăm mai multă încredere. Cel mai important este să ne îmbunătățim jocul de echipă și să știm ce avem de făcut pe teren”, a mai spus el.

FC Argeș, mare favorită în duelul cu Csikszereda

Primul meci al zilei va avea loc la Pitești, unde FC Argeș va primi vizita formației FK Csikszereda.

Piteștenii vin după victoria cu 1-0 obținută pe terenul Petrolului, într-o partidă în care au evoluat mai bine de jumătate de meci în inferioritate numerică.

Formația din Miercurea Ciuc caută primele puncte și primul gol din actuala ediție a Superligii, după două înfrângeri consecutive.

În precedentele confruntări directe din campionat, FC Argeș s-a impus în ambele meciuri disputate împotriva formației harghitene, câștigând cu 3-1 pe teren propriu și cu 2-0 în deplasare.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Parchetul General: Decizia CJUE privind prescripția se aplică doar cazurilor de fraudă cu fonduri europene și evaziune fiscală, nu și celor de corupție / Ce se mai poate face astfel încât infractorii și inculpații să nu scape pe prescripție / Fosta judecătoare Daniela Panioglu demontează interpretarea parchetului / Fostul procuror Elena Hach: Corupția cu bani europeni nu se mai prescrie pe regula ÎCCJ
G4Media
A murit Spiridon, tatăl lui Adrian Mutu » Fan Știința, părinte exigent + Pasiunea transmisă printr-o pereche de jambiere
GSP.ro
Zece alpiniști, inclusiv celebrul Nirmal Purja, sunt căutați de salvatori după o avalanșă pe unul dintre cei mai înalți munți din lume. Mesajul transmis de alpinistul Horia Colibășanu
Gandul
Adrian Ropotan în stare gravă, după ce a fost implicat într-un grav accident rutier. A fost resuscitat la fața locului și...
Cancan
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport
Pedeapsă mică pentru contabila care a țepuit MAE cu 8,4 milioane de lei. Cum povestește inculpata că a luat banii: „Când diplomații erau în misiune, eu îi treceam ca fiind în concediu”
Libertatea
Rețeta secretă de șnițele a lui Cătălin Scărlătescu. Care este ingredientul care le dublează savoarea
CSID
Un proprietar își vinde mașina chinezească pe Autovit după aproape 32.000 km. Cât cere pe modelul chinezesc
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia