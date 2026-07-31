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Diego Forlán, numit selecționer al naționalei U20 a Uruguayului și interimar la prima reprezentativă

Fostul internațional uruguayan Diego Forlán a fost numit selecționer al reprezentativei Under-20 a Uruguayului și va asigura, totodată, conducerea tehnică interimară a echipei naționale de seniori, a anunțat vineri Federația Uruguayană de Fotbal.
Diego Forlán, numit selecționer al naționalei U20 a Uruguayului și interimar la prima reprezentativă
sursă foto: Philip Rock / Anadolu Agency
Petre Apostol
31 iul. 2026, 10:16, Sport
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În vârstă de 47 de ani, Diego Forlán va avea ca principal obiectiv calificarea selecționatei U20 la Cupa Mondială de anul viitor, competiție programată să se desfășoare în Azerbaidjan și Uzbekistan.

În paralel, fostul atacant va ocupa funcția de selecționer interimar al primei reprezentative, după plecarea lui Marcelo Bielsa, al cărui mandat s-a încheiat în urma eliminării Uruguayului încă din faza grupelor la Cupa Mondială 2026.

Considerat unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din istoria Uruguayului și al treilea cel mai bun marcator al naționalei, Diego Forlán face trecerea la un nou rol după o carieră remarcabilă ca jucător.

Experiența sa ca antrenor este, însă, limitată. Forlán și-a început cariera pe banca tehnică la Peñarol, club pentru care a evoluat și ca fotbalist, iar ulterior a pregătit formația Atenas de San Carlos.

Anunțul forului uruguayan a fost precedat de un videoclip care include un fragment dintr-un interviu acordat în urmă cu aproximativ o lună fostului atacant argentinian Sergio Agüero. Întrebat dacă ar accepta să preia naționala Uruguayului în cazul unei oferte, Forlán a răspuns afirmativ, sugerând că ar accepta fără ezitare o asemenea provocare.

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