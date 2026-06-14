New York Knicks cucerește primul titlu NBA după 53 de ani. Jalen Brunson, 45 de puncte în victoria decisivă pe terenul lui San Antonio Spurs

Eroul meciului pentru Knicks a fost liderul Jalen Brunson, care a marcat 45 de puncte, dintre care 13 consecutive în ultimul sfert. A stabilit un nou record al francizei pentru cele mai multe puncte înscrise într-un meci din finala NBA.

Precedentul record, de 38 de puncte, îi aparținea legendarului Willis Reed și data din finala câștigată de Knicks împotriva Los Angeles Lakers în 1970.

„Nu am cuvinte. Este tot ceea ce am visat vreodată”, a declarat Brunson în timpul festivității de pe teren, după cucerirea trofeului.

Ulterior, conducătorul de joc al formației din New York a evidențiat spiritul de luptă care a caracterizat echipa pe parcursul întregului sezon.

„Nici măcar nu știu ce simt. Sunt copleșit. De fiecare dată când cineva ne-a considerat învinși, am găsit o cale să revenim și să demonstrăm contrariul”, a spus el.

Victoria a fost încă o demonstrație a capacității de revenire a lui Knicks

Echipa a recuperat un deficit de două cifre în toate cele patru meciuri câștigate în această finală. În partida de duminică, Spurs au condus la un moment dat cu 16 puncte, însă avantajul nu a fost suficient pentru a opri ofensiva oaspeților.

Mikal Bridges și Josh Hart au contribuit cu 14, respectiv 13 puncte. Cei trei, alături de Brunson, formează nucleul supranumit „Nova Knicks”, după ce au evoluat împreună la Universitatea Villanova, unde au cucerit titluri NCAA înainte de a se reuni la New York.

De partea cealaltă, debutantul Dylan Harper a fost principalul marcator al lui Spurs, cu 25 de puncte. Victor Wembanyama a încheiat meciul cu 19 puncte, 14 recuperări și cinci capace.

Partida a început însă sub semnul dominației gazdelor. San Antonio a preluat rapid controlul și a devenit prima echipă din era statisticilor detaliate, începută în sezonul 1996-1997, care a avut un avantaj de cel puțin 10 puncte în primul sfert al tuturor celor cinci meciuri ale unei finale NBA.

Knicks au avut mari probleme în ofensivă la începutul întâlnirii, ratând 16 dintre primele 18 aruncări și toate primele 11 tentative de două puncte.

Spurs au condus cu 10 puncte în primul sfert și cu până la 16 în cel de-al doilea, însă Knicks au revenit printr-un parțial de 22-9 și au redus diferența înainte de pauză. Un coș marcat de Devin Vassell în ultimele secunde ale reprizei a stabilit scorul de 42-37 pentru San Antonio la jumătatea meciului.

Prima parte a meciului, săracă în realizări ofensive

Prima jumătate a meciului a intrat în statistici ca una dintre cele mai sărace din punct de vedere ofensiv din istoria recentă a finalelor NBA. Cele două echipe au înscris împreună doar 79 de puncte, cel mai mic total într-un meci de finală după partida decisivă dintre Los Angeles Lakers și Boston Celtics din 2010.

De asemenea, procentajul combinat al aruncărilor reușite, de numai 31,8%, a fost cel mai scăzut din era play-by-play pentru o primă jumătate de finală.

După pauză, Brunson a preluat controlul jocului, iar Knicks au continuat să reducă diferența înainte de a trece la conducere în ultimul sfert.

Titlul încununează un parcurs remarcabil al formației din New York, care ajunsese la un pas de trofeu după o revenire istorică în meciul al patrulea.

Miercuri, Knicks au recuperat un deficit de 29 de puncte și s-au impus cu 107-106 datorită unui coș marcat de OG Anunoby cu 1,2 secunde înainte de final. A fost cea mai mare revenire din istoria finalelor NBA.

Semnificație aparte pentru Brunson

Pentru Brunson, succesul are și o semnificație personală aparte. El a câștigat două titluri universitare NCAA cu Villanova, ambele în Texas – în 2016 la Houston și în 2018 la San Antonio, la doar câțiva kilometri de arena lui Spurs. Trofeul NBA obținut acum pe pământ texan reprezintă însă cea mai importantă realizare a carierei sale.

Knicks au câștigat toate cele patru meciuri în care au avut ocazia să închidă o serie în actualul play-off, de fiecare dată în deplasare. Cu mii de suporteri veniți din New York la San Antonio pentru a asista la momentul istoric, atmosfera din arenă a semănat adesea cu cea de pe teren propriu.

Este al treilea titlu NBA din istoria francizei și primul după triumful din 1973, punând capăt uneia dintre cele mai lungi perioade de așteptare pentru o echipă de tradiție din baschetul nord-american.