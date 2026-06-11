Prima pagină » Sport » Knicks, revenire istorică în meciul 4 din Finala NBA. Învinge la un punct pe Spurs și conduce cu 3-1 la general

Knicks, revenire istorică în meciul 4 din Finala NBA. Învinge la un punct pe Spurs și conduce cu 3-1 la general

New York Knicks a reușit una dintre cele mai spectaculoase reveniri din istoria ligii nord-americane de baschet, învingând joi San Antonio Spurs cu 107-106 în meciul 4 al Finalei NBA și apropiindu-se la o singură victorie de titlu.
Knicks, revenire istorică în meciul 4 din Finala NBA. Învinge la un punct pe Spurs și conduce cu 3-1 la general
sursă foto: Celal Gunes / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
11 iun. 2026, 06:57, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Formația din New York a stabilit un nou record pentru cea mai mare revenire din istoria Finalelor NBA, după ce a fost condusă la un moment dat cu 29 de puncte.

Spurs au dominat prima jumătate și a intrat la pauză cu un avantaj confortabil, 76-49, după două sferturi aproape perfecte. Texanii au câștigat primul sfert cu 41-22 și l-au adjudecat și pe al doilea, 35-27, lăsând impresia că vor egala situația la general.

Totul s-a schimbat însă după pauză. Knicks au început revenirea în sfertul al treilea, câștigat cu 26-14, iar în ultimele 12 minute au continuat să reducă diferența, impunându-se cu 32-16.

Cu doar câteva secunde înainte de final, gazdele au trecut pentru prima dată la conducere și au rezistat ultimului atac al celor de la San Antonio pentru a obține o victorie dramatică, 107-106.

Final incendiar

Momentul-cheie al meciului s-a consumat cu 1 minut și 47 de secunde înainte de final. Victor Wembanyama, marele star al celor de la Spurs, a avut șansa de a-și duce echipa la trei puncte avantaj, însă a ratat ambele aruncări libere.

Knicks a profitat imediat, iar cu doar 1,2 secunde rămase pe tabelă, OG Anunoby a marcat coșul victoriei după o recuperare ofensivă, stabilind scorul final, 107-106. Anunoby a încheiat cu 33 de puncte.

Marea vedetă a echipei din New York, Jalen Brunson, a adăugat 36 de puncte, 5 recuperări și 7 pase decisive.

Pentru Wembanyama, seara a fost una contradictorie. Francezul de 2,24 metri a terminat partida cu 24 de puncte și 13 recuperări, însă a fost limitat la doar opt puncte în partea secundă.

Succesul îi duce pe Knicks la 3-1 la general în seria disputată după sistemul cel mai bun din șapte meciuri. Knicks ajunge la o victorie distanță de primul său titlu NBA după mai bine de jumătate de secol.

Meciul 5 va avea loc la San Antonio, sâmbătă noapte, unde Spurs vor încerca să evite eliminarea și să prelungească finala.

Recomandarea video

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, vine astăzi la emisiunea „Harta de impact” / Urmărește LIVE de la ora 13.00
G4Media
„Amigo, ești în pericol aici!” Jurnaliștii GSP au ajuns în Tepito, fieful cartelurilor de droguri din Mexic!
GSP.ro
Replica lui Ciprian Ciucu la oferta lui Tomac de a conduce Ministerul Dezvoltării: „Vă mulțumesc pentru încredere, dar…”
Gandul
Simona Halep și ,,Regele mezelurilor'', escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!
Cancan
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
Prosport
Statul român a „sechestrat birocratic” banii pomicultorilor. Cum i-a lăsat fostul ministru al agriculturii Florin Ionuț Barbu pe fermieri fără 830 de milioane de lei
Libertatea
Cele 4 alimente populare care favorizează demența. Primele două sunt preferatele românilor
CSID
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia