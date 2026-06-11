Knicks, revenire istorică în meciul 4 din Finala NBA. Învinge la un punct pe Spurs și conduce cu 3-1 la general

Formația din New York a stabilit un nou record pentru cea mai mare revenire din istoria Finalelor NBA, după ce a fost condusă la un moment dat cu 29 de puncte.

Spurs au dominat prima jumătate și a intrat la pauză cu un avantaj confortabil, 76-49, după două sferturi aproape perfecte. Texanii au câștigat primul sfert cu 41-22 și l-au adjudecat și pe al doilea, 35-27, lăsând impresia că vor egala situația la general.

Totul s-a schimbat însă după pauză. Knicks au început revenirea în sfertul al treilea, câștigat cu 26-14, iar în ultimele 12 minute au continuat să reducă diferența, impunându-se cu 32-16.

Cu doar câteva secunde înainte de final, gazdele au trecut pentru prima dată la conducere și au rezistat ultimului atac al celor de la San Antonio pentru a obține o victorie dramatică, 107-106.

Final incendiar

Momentul-cheie al meciului s-a consumat cu 1 minut și 47 de secunde înainte de final. Victor Wembanyama, marele star al celor de la Spurs, a avut șansa de a-și duce echipa la trei puncte avantaj, însă a ratat ambele aruncări libere.

Knicks a profitat imediat, iar cu doar 1,2 secunde rămase pe tabelă, OG Anunoby a marcat coșul victoriei după o recuperare ofensivă, stabilind scorul final, 107-106. Anunoby a încheiat cu 33 de puncte.

Marea vedetă a echipei din New York, Jalen Brunson, a adăugat 36 de puncte, 5 recuperări și 7 pase decisive.

Pentru Wembanyama, seara a fost una contradictorie. Francezul de 2,24 metri a terminat partida cu 24 de puncte și 13 recuperări, însă a fost limitat la doar opt puncte în partea secundă.

Succesul îi duce pe Knicks la 3-1 la general în seria disputată după sistemul cel mai bun din șapte meciuri. Knicks ajunge la o victorie distanță de primul său titlu NBA după mai bine de jumătate de secol.

Meciul 5 va avea loc la San Antonio, sâmbătă noapte, unde Spurs vor încerca să evite eliminarea și să prelungească finala.