În loc să primească daruri de nuntă, Taylor Swift și Travis Kelce au donat 26 de milioane de dolari. Cine beneficiază de gestul cuplului

Cei doi au donat 26 de milioane de dolari către 20 de organizații din Statele Unite, potrivit unui anunț făcut de reprezentantul cuplului pentru publicația Variety.

Donații pentru bănci de alimente, educație și spitale

Fondurile au fost distribuite către organizații care sprijină persoane vulnerabile, programe educaționale și unități medicale pentru copii.

Pe lista beneficiarilor se află mai multe bănci de alimente, între care City Harvest, Food Bank For NYC, Los Angeles Regional Food Bank și Harvesters – The Community Food Network din Kansas City.

Donații au primit și organizațiile naționale Feeding America, ASPCA, Dolly Parton’s Imagination Library și Grammy In The Schools.

Sprijin pentru copii și tineri

Cuplul a susținut și programe dedicate copiilor și adolescenților. Printre acestea se numără Education Through Music, After-School All-Stars și Musical Mentors.

Pe lista beneficiarilor figurează și MSK Kids, programul oncologic pediatric al Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Au mai primit finanțare Hassenfeld Children’s Hospital at NYU Langone și Children’s Mercy Hospital din Kansas City.

Anunțul nu face referire la nuntă

Reprezentantul cuplului a confirmat doar valoarea donațiilor și organizațiile beneficiare. Comunicatul nu menționează ceremonia de căsătorie.

Cu toate acestea, presa americană relatează de mai multe zile, citând surse apropiate cuplului, că Taylor Swift și Travis Kelce ar urma să se căsătorească în acest weekend, la New York.

Cei doi nu au comentat public informațiile privind evenimentul.

Taylor Swift și Travis Kelce sunt împreună din 2023. Relația lor a fost intens urmărită de presa internațională și de fanii celor doi, devenind unul dintre cele mai mediatizate cupluri din lumea divertismentului și a sportului.