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Taylor Swift a luat o decizie fără precedent înainte de nuntă

Taylor Swift își dorește să aibă ultimul cuvânt în privința filmărilor de la nunta sa cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce. Cântăreața supraveghează fiecare aspect al înregistrărilor ce vor fi realizate la nunta celor doi.
Taylor Swift a luat o decizie fără precedent înainte de nuntă
Ioana Târziu
01 iul. 2026, 16:57, Știri externe
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Cântăreața Taylor Swift își dorește să aibă ultimul cuvânt în privința filmărilor de la nunta sa cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce, potrivit Yahoo Entertainment.

Taylor Swift a angajat o echipă profesionistă pentru filmări

Sursele publicației citate au susținut că artista a angajat o echipă profesionistă pentru a documenta nunta celor doi. De asemenea, Swift supraveghează fiecare aspect al producției.

Anterior, știrile au menționat că artista a respins oferte uriașe de milioane de dolari pentru a transmite în direct ceremonia sau pentru a vinde drepturi exclusive de difuzare, mai arată sursa.

Este posibil ca filmările de la nuntă să nu fie publicate vreodată

Totuși, e posibil ca filmările de la nunta celor doi să nu fie publicate niciodată. Potrivit emisiunii americane „Naughty But Nice”, Swift va deține fiecare secundă a înregistrărilor.

De asemenea, ea va decide dacă filmările vor fi publicate vreodată sau nu.

O sursă din interiorul companiei, citată de sursă, a declarat: „Nu este vorba despre intimitate, ci despre control. Taylor vrea să dețină înregistrările, să supravegheze editarea și să decidă exact ce văd oamenii. Nimeni altcineva nu are dreptul să spună această poveste”.

Surse din interiorul companiei au insistat că dorința lui Swift de a avea intimitate este adesea înțeleasă greșit, ca secretul din jurul vieții sale personale. O altă sursă a spus: „Dacă Taylor ar fi vrut intimitate totală, s-ar fi putut căsători în liniște acasă cu câțiva oameni. În schimb, plănuiește un eveniment suficient de mare încât să închidă o parte a orașului. Nu și-a ascuns niciodată viața personală”, mai indică sursa citată.

„Ea decide ce vor vedea și când vor vedea”

Cântăreața „a invitat întotdeauna fanii în lumea ei”. Însă, de data aceasta „ea decide ce vor vedea și când vor vedea”. Persoana din interiorul companiei a continuat: „Exact asta se întâmplă cu filmările de la nuntă. Aș fi șocat dacă publicul nu le va vedea niciodată. Dar se va întâmpla în cronologia lui Taylor, după ce le va edita și va fi gata”.

Când are loc nunta lui Taylor Swift cu Travis Kelce

Taylor Swift se va căsători cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce peste două zile, vineri. Inițial, se zvonea că cei doi se vor căsători la luxoasa reședință a cântăreței din New York. Cu toate acestea, rapoarte ulterioare au sugerat că Swift și Kelce intenționează să organizeze festivitățile de nuntă la emblematicul Madison Square Garden, conform aceleiași surse.

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