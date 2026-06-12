Taylor Swift devine cea mai tânără femeie inclusă în Songwriters Hall of Fame

Artista a fost onorată vineri, în cadrul unei ceremonii organizate la New York, devenind a doua cea mai tânără persoană care primește această distincție, după Stevie Wonder, care a fost inclus în Hall of Fame la vârsta de 32 de ani, în 1983.

Îmbrăcată într-o rochie neagră cu motive florale, Swift a participat la evenimentul desfășurat într-un hotel din New York, în prezența unui număr restrâns de invitați. Travis Kelce, logodnicul său, a fost, de asemenea, prezent.

Pentru a deveni eligibili pentru Songwriters Hall of Fame, artiștii trebuie să fi trecut cel puțin 20 de ani de la lansarea primei lor compoziții comerciale. În cazul lui Taylor Swift, această condiție a fost îndeplinită în iunie 2026, la două decenii după lansarea piesei „Tim McGraw”, debutul său discografic.

De-a lungul carierei, artista americană a lansat 12 albume de studio, explorând genuri precum country, pop și folk, și a câștigat 14 premii Grammy. Ea deține, de asemenea, recordul pentru cele mai multe trofee Grammy obținute la categoria „Albumul anului”, cu patru distincții.

Potrivit Songwriters Hall of Fame, capacitatea artistei de a se reinventa și de a compune cu succes în stiluri muzicale diferite reprezintă unul dintre principalele sale atuuri creative.

Taylor Swift este una dintre cele mai de succes artiste din industria muzicală, cu peste 250 de milioane de albume și echivalente de albume vândute la nivel mondial. Turneul său „The Eras Tour”, desfășurat în 2023 și 2024, a generat încasări estimate la aproximativ două miliarde de dolari, un record pentru industria concertelor.

În cadrul aceleiași ceremonii au fost incluși și alți artiști consacrați, printre care Alanis Morissette, membrii formației KISS, Gene Simmons și Paul Stanley, precum și compozitorul Kenny Loggins.