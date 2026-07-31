Efectul „Odiseea”: o insulă italiană se așteaptă la venituri de peste 500 de milioane de dolari din turism

Autoritățile italiene estimează că producția cinematografică ar putea genera venituri de peste 500 de milioane de dolari pentru economia locală pe termen lung, relatează publicația Variety.

Favignana, transformată în Itaca din epopeea lui Homer

Cea mai mare dintre Insulele Egee a fost aleasă pentru a reprezenta Ithaca, patria legendarului Ulise din epopeea lui Homer. O parte dintre scene au fost filmate la Castelul Santa Caterina, o fortificație din secolul al XV-lea situată pe Monte Santa Caterina, dar și pe plajele și în golfurile insulei.

Potrivit realizatorilor filmului, peisajele naturale au oferit cadrul potrivit pentru recrearea universului mitologic descris în „Odiseea”.

Autoritățile italiene estimează un impact economic major

Reprezentanții Comisiei de Film din Sicilia apreciază că lansarea trailerului filmului și promovarea locațiilor de filmare au determinat deja o creștere a interesului turiștilor, în special din Statele Unite.

Estimările inițiale indică venituri de aproximativ 287 de milioane de dolari în următorii trei ani, iar pe termen lung impactul economic ar putea depăși 500 de milioane de dolari. Autoritățile compară fenomenul cu succesul serialului „The White Lotus”, care a adus stațiunii Taormina încasări turistice estimate la circa 138 de milioane de euro, însă consideră că efectul producției lui Christopher Nolan va fi considerabil mai mare.

Filmul contribuie la promovarea patrimoniului italian

Nicola Tarantino, directorul Sicilia Film Commission, a declarat că alegerea unor locații autentice conferă valoare atât filmului, cât și patrimoniului cultural al regiunii.

Potrivit acestuia, Sicilia devine „un adevărat protagonist” al producției, iar imaginile realizate de Christopher Nolan vor aduce peisajele și patrimoniul insulei în atenția a milioane de spectatori din întreaga lume.

În același timp, Italia se numără printre piețele unde „Odiseea” a avut cele mai bune încasări la box office, ocupând locul al patrulea la nivel mondial, cu peste 35 de milioane de dolari obținuți în cinematografele italiene.