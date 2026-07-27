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„O nebunie”: Copie a filmului „Odiseea”, postată pe X și vizualizată de milioane de oameni

O postare de pe rețeaua de socializare X conținea o versiune de înaltă calitate a filmului „Odiseea”. Postarea a strâns 2,1 milioane de vizualizări în două ore și jumătate, înainte ca respectivul cont să fie suspendat.
„O nebunie”: Copie a filmului „Odiseea”, postată pe X și vizualizată de milioane de oameni
Sursă foto: Captură ecran YouTube / Universal Pictures
Ioana Târziu
27 iul. 2026, 16:43, Cultură-Media
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Două milioane de oameni au vizualizat o postare încărcată pe X, ce conținea o copie scursă a filmului „Odiseea” de Christopher Nolan, potrivit BBC.

Peste 2 milioane de vizualizări în două ore și jumătate

O publicație din industria cinematografică a relatat că un mesaj X încorporat cu o versiune de înaltă calitate a filmului a strâns 2,1 milioane de vizualizări în două ore și jumătate, sâmbătă. Ulterior, respectivul cont a fost suspendat.

„Tot filmul «Odiseea» într-un tweet, așa cum a intenționat Nolan”, a glumit un utilizator.

„Întregul film Odyssey într-un videoclip încorporat pe Twitter. O nebunie”, a scris un alt utilizator al aplicației.

Nolan a filmat întregul film de trei ore pe peliculă de 70 mm, un format mare, de înaltă rezoluție. Acesta este conceput pentru ecrane IMAX gigantice, potrivit sursei.

Altă postare ce conținea filmul, într-o rezoluție mai slabă

O altă postare ce conținea filmul cu o rezoluție mai slabă a fost eliminată și ea după două ore de la publicare. Înainte de a fi ștearsă, a acumulat aproape 50.000 de vizualizări.

Ca răspuns, studioul de film a declarat că „am aflat de postarea neautorizată a filmului și am inițiat imediat protocoalele de eliminare a acestuia”.

„Tratăm cu seriozitate încălcarea drepturilor de autor. Vom lua toate măsurile adecvate pentru a ne proteja conținutul și drepturile de proprietate intelectuală”, a mai adăugat studioul.

Filmul „Odiseea”, pe primul loc în box office-ul SUA

Filmul fenomen al lui Christopher Nolan a încasat deja 640 de milioane de dolari la nivel mondial. Succesul său la box office este menținut pentru a doua săptămână în cinematografe, „Odiseea” situându-se pe primul loc.

Adaptat după epopeea antică a lui Homer, filmul îl urmărește pe eroul Ulise în timp ce se confruntă cu numeroase obstacole la întoarcerea sa din Războiul Troian.

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