„Odiseea” lui Nolan a declanșat un val de interes pentru mitologia greacă. Vânzările de carte au crescut cu peste 1.000%

Adaptarea cinematografică a „Odiseei”, de Christopher Nolan, a provocat un interes masiv în Marea Britanie, relatează AFP.

Vânzări record în librării și pe platformele digitale

Potrivit datelor NielsenIQ, vânzările edițiilor tipărite ale „Odiseei” au crescut cu 1.400% în perioada de patru săptămâni încheiată pe 25 iulie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Traducerea realizată în 2017 de clasicista britano-americană Emily Wilson s-a epuizat rapid din librării, lanțul Waterstones raportând o creștere de peste 1.000% a vânzărilor pentru această lucrare comparativ cu 2025.

Creșteri importante ale vânzărilor au fost înregistrate și pentru alte lucrări inspirate din mitologia antică, precum „Iliada”, romanul „Circe”, de Madeline Miller, și „Penelopiada”, de Margaret Atwood.

Interesul publicului s-a extins și în mediul digital. Platforma Spotify a raportat o creștere de 310% a căutărilor pentru audiobookurile și traducerile „Odiseei”.

Efectele asupra lumii academice

Specialiștii în studii clasice consideră că succesul filmului ar putea contribui la revitalizarea interesului pentru literatura antică și chiar la creșterea numărului de studenți.

„Oamenii sunt atrași de aceste povești. Și nu e vorba doar despre scriitorii care revin neîncetat la greci și romani, la istoria, miturile, personajele și evenimentele lor, ci și despre cititori. Sunt niște povești captivante, de o calitate excepțională”, a declarat Richard Kendall, lector de studii clasice la Universitatea din Exeter.

În plus, șeful Departamentului de Greacă și Latină, Phiroze Vasunia a transmis: „Interesul stârnit de film a fost uriaș și sperăm să vedem o creștere a numărului de studenți în următorii câțiva ani”.

Deși pelicula a fost primită cu entuziasm de public și a înregistrat încasări de aproximativ 640 de milioane de dolari la nivel mondial, adaptarea lui Christopher Nolan a stârnit și critici.

Emily Wilson, a cărei traducere a fost apreciată anterior chiar de regizor, a susținut că scenariul nu reușește să redea profunzimea psihologică, politică și morală a poemului lui Homer.