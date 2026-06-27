VIDEO EXCLUSIV | Ambasadoarea Italiei: România este verde, inteligentă și economică. „Românii din Italia sunt muncitori și excelenți”

Laura Aghilarre, ambasadoarea Italiei în România, spune că relația dintre cele două țări este una construită pe legături istorice profunde, apropiere culturală și afinități naturale între români și italieni. Într-un interviu, diplomata a vorbit despre rădăcinile latine ale României, despre românii din Italia, dar și despre imaginea Italiei dincolo de clișeele legate de modă, pizza, Ferrari sau monumente celebre.

Licențiată în științe politice, cu accent pe economie, Laura Aghilarre ocupă din noiembrie funcția de ambasador al Italiei în România. Întrebată cum ar descrie România în trei cuvinte, diplomata a ales: „verde, inteligentă și economică”.

Ambasadoarea a subliniat că italienii care vizitează România ar trebui să cunoască, înainte de toate, istoria comună a celor două spații culturale.

„Ar trebui să știe că Dacia exista din timpuri antice și că a fost cucerită de împăratul Traian la începutul secolului al II-lea după Hristos. Armata romană a rămas în Dacia până în secolul al III-lea, mulți soldați au rămas în Dacia, iar latina devine limba principală”, a spus Laura Aghilarre.

Diplomata a amintit și versurile din imnul României care evocă moștenirea romană: „Că-n aste mâini mai curge un sânge de roman și că-n ale noastre piepturi păstrăm cu fală un nume, un nume de Traian”.

„Un mit fals despre Italia este că suntem buni doar la modă și mașini de lux”

Întrebată care este un mit fals despre Italia, ambasadoarea a răspuns că una dintre ideile reduse despre țara sa este aceea că italienii ar fi cunoscuți doar pentru modă și mașini de lux.

Laura Aghilarre a explicat că Italia are un profil internațional mult mai amplu. Ea a amintit că Italia este unul dintre cei 12 membri fondatori ai Tratatului Atlanticului de Nord, prin care a fost creată NATO în 1949, unul dintre cei șase membri fondatori ai Comunității Economice Europene, prin Tratatul de la Roma din 1957, dar și membră a G7 și G20.

„Italia a fost întotdeauna în fruntea apărării drepturilor omului și a mediului înconjurător”, a declarat ambasadoarea.

În același timp, diplomata a spus că românii ar trebui să descopere mai mult din Italia dincolo de destinațiile consacrate.

„Ce ar trebui românii să știe mai mult despre Italia? Că există și alte locuri frumoase în afară de Roma, Veneția și Napoli”, a afirmat Laura Aghilarre.

Anul Cultural România–Italia, punte între cele două țări

Ambasadoarea a vorbit și despre Anul Cultural România–Italia, pe care l-a descris drept o colaborare instituțională menită să promoveze cultura românească în Italia și cultura italiană în România.

Prima parte a programului a avut loc în Italia, fiind organizată de Ambasada României și lansată printr-un concert la Teatrul de Operă din Roma, în colaborare cu Opera Națională din București. A doua parte a avut loc la București, pe 2 iunie, de Ziua Națională a Italiei, printr-un concert la Opera Națională din București, în colaborare cu Teatrul de Operă din Roma.

„În următoarele luni, Ambasada Italiei, împreună cu Institutul Cultural din București, vor organiza mai multe evenimente. Toate informațiile vor apărea pe site-urile noastre”, a spus Laura Aghilarre.

Ce a învățat ambasadoarea de la românii din Italia

Întrebată ce au învățat-o românii din Italia despre România, Laura Aghilarre a spus că a întâlnit oameni muncitori, inteligenți și bine integrați.

„Toți românii pe care i-am întâlnit sunt oameni buni, inteligenți, muncitori, excelează în diferite sectoare. Unii dintre ei mențin legături strânse cu România, se întorc în țară în fiecare vară, își construiesc case, iar mulți dintre ei au devenit mai mult italieni decât români”, a declarat diplomata.

Ea a spus că unul dintre lucrurile care pot fi înțelese pe deplin doar trăind în Italia este forța artei și a frumuseții urbane.

„Italia este plină de monumente, biserici frumoase, deci chiar și atunci când ești supărat, stresat, dacă mergi la plimbare, frumusețea din jurul tău îți îmbunătățește starea de spirit”, a afirmat ambasadoarea.

Leonardo da Vinci, figura istorică aleasă pentru un prânz imaginar

Într-o parte mai personală a interviului, Laura Aghilarre a spus că volumul pe care ar trebui să îl citească orice diplomat este „Principele”, de Niccolò Machiavelli. Întrebată cu ce figură istorică ar lua prânzul, ea l-a ales pe Leonardo da Vinci.

Diplomata a vorbit și despre gesturile mici care arată caracterul unei persoane.

„În general, nu îmi plac oamenii care nu te privesc în ochi când îți vorbesc”, a spus aceasta.

Întrebată cum ar prezenta Italia unui tânăr român, ambasadoarea a descris-o drept o țară frumoasă, cu oameni inteligenți și cu inimă bună, care nu discriminează pe criterii de culoare a pielii sau religie.

„În urmă cu mulți ani a fost o țară săracă, dar datorită muncii noastre și inteligenței noastre, ea a devenit una dintre cele mai mari economii ale lumii”, a spus Laura Aghilarre.

România, prin ochii Italiei

Ambasadoarea a afirmat că italienii ar trebui să descopere România ca pe o țară cu peisaje diverse și situri arheologice importante.

„România este o țară frumoasă, cu un amestec de peisaje diferite și situri arheologice foarte frumoase”, a spus diplomata.

Întrebată ce loc din România ar trebui să viziteze orice italian, Laura Aghilarre a precizat că nu a apucat încă să vadă foarte multe locuri din țară, dar a indicat un simbol al legăturii istorice dintre România și Italia: statuile Lupoaicei Capitoline.

„Cred că italienii ar fi surprinși să vadă că în București și în alte localități din țară sunt statuile Lupoaicei Capitoline, pe care, la începutul secolului al XX-lea, Regatul Italiei le-a donat Regatului României”, a spus ambasadoarea.

În final, Laura Aghilarre a descris prietenia dintre România și Italia ca pe o relație firească, în care comunicarea este ușoară.

„Ne înțelegem reciproc, suntem foarte asemănătoare”, a spus ambasadoarea.

Întrebată ce și-ar dori ca oamenii să spună despre ea atunci când nu este în încăpere, Laura Aghilarre a răspuns: „Că sunt o persoană bună, un diplomat bun, o persoană muncitoare și că încerc mereu, chiar dacă nu este tot timpul posibil, să fac lucrurile cât mai bine pentru toată lumea”.