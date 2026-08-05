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Turnul Eiffel ar putea fi iluminat în culorile Republicii Moldova. Reprezentanta Chișinăului la Paris caută 25.000 de euro

Turnul Eiffel ar putea fi iluminat în culorile drapelului Republicii Moldova pe 27 august, când se împlinesc 35 de ani de la proclamarea independenței țării. Pentru realizarea proiectului, ambasadoarea Republicii Moldova în Franța a lansat un apel pentru strângerea a 25.000 de euro.
Turnul Eiffel ar putea fi iluminat în culorile Republicii Moldova. Reprezentanta Chișinăului la Paris caută 25.000 de euro
drapelul Republicii Moldova/Mediafax Foto
Maria Miron
05 aug. 2026, 08:30, Știri externe
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Evenimentul, intitulat „Moldova-35 la Paris”, este pregătit de Ambasada Republicii Moldova în Franța și ar urma să aibă loc pe Champ de Mars, parcul aflat la baza Turnului Eiffel. La manifestare sunt invitați oficiali francezi, reprezentanți ai corpului diplomatic, ai instituțiilor europene și membri ai comunității moldovenilor din Franța.

35 de covoare tradiționale pentru 35 de ani de independență

Potrivit organizatorilor, citați de NewsMaker, spațiul va fi decorat cu 35 de covoare tradiționale moldovenești, simbol al celor 35 de ani de independență ai Republicii Moldova.

Punctul central al evenimentului ar urma să fie iluminarea Turnului Eiffel în culorile drapelului Republicii Moldova. Costul este estimat la aproximativ 50.000 de euro, iar Primăria Parisului și-a exprimat disponibilitatea de a acoperi jumătate din sumă.

Apel la donații pentru iluminarea Turnului Eiffel

Pentru diferența de 25.000 de euro, ambasadoarea Republicii Moldova în Franța, Lorina Bălteanu, a făcut apel la oameni de afaceri, antreprenori și susținători ai Republicii Moldova să contribuie financiar la proiect. Diplomata a anunțat că va dona personal o parte din sumă.

Potrivit ambasadoarei, campania de strângere a fondurilor este o inițiativă a misiunii diplomatice de la Paris, nefiind coordonată cu Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.

Proiectul depinde în continuare de aprobările autorităților franceze și de condițiile tehnice necesare iluminării Turnului Eiffel.

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