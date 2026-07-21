Guvernul Republicii Moldova a fost învestit. Noul premier fixează ținta aderării la UE până în 2030

Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Guvernul condus de Vasile Tofan cu voturile celor 53 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea președintei Maia Sandu. Partidele din opoziție s-au abținut de la vot.

În fața deputaților, Tofan, în vârstă de 45 de ani, a prezentat programul de guvernare intitulat „Economia Europeană, un Stat Eficient”, axat pe relansarea economiei și continuarea parcursului european al țării.

„Programul nostru se numește Economia Europeană, un Stat Eficient. Acesta este angajamentul pentru care vom munci și după care vă cerem să ne judecați”, a declarat noul premier, citat de Reuters.

Aderarea la UE, principalul obiectiv

Republica Moldova, alături de Ucraina, are statut de stat candidat la aderare și a deschis până acum două dintre cele șase clustere de negociere cu Uniunea Europeană. Acestea sunt grupuri tematice care reunesc cele 35 de capitole ale acquis-ului comunitar și acoperă domenii precum statul de drept, piața internă, competitivitatea, tranziția verde, resursele și relațiile externe.

Deschiderea tuturor clusterelor este o etapă esențială în procesul de aderare la UE.

Promisiuni pentru economia Moldovei

Noul premier a anunțat că intenționează să reducă cu două puncte procentuale, până în 2029, deficitul bugetar al Republicii Moldova, care se ridică în prezent la 20 de miliarde de lei moldovenești. De asemenea, Guvernul pregătește o reformă fiscală, reducerea birocrației și înlesnirea accesului companiilor la finanțare.

Programul mai prevede privatizarea a cel puțin zece companii de stat, stimularea investițiilor în tehnologie și inteligență artificială, creșterea exporturilor cu valoare adăugată ridicată – precum cele din domeniul tehnologiei și al industriei prelucrătoare – și reducerea economiei subterane.

Vasile Tofan îl înlocuiește în funcție pe Alexandru Munteanu, care și-a anunțat demisia la începutul lunii iulie, după numai opt luni în fruntea Guvernului.

Sprijin pentru noul Guvern de la Chișinău

Premierul interimar Ilie Bolojan l-a felicitat pe Vasile Tofan pentru învestirea în funcție și l-a asigurat de sprijinul Guvernului României.

„Îl felicit și îi urez mult succes noului prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, și îl asigur de tot sprijinul și cooperarea Guvernului României”, a transmis Bolojan într-un mesaj public.

Șeful Executivului de la București a subliniat importanța continuării proiectelor bilaterale în domeniile transporturilor, energiei, culturii și educației și a reiterat sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova.

„Ne bucurăm și salutăm progresele Chișinăului în procesul de aderare la UE și, așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, România rămâne cel mai activ și devotat susținător”, a precizat Ilie Bolojan.