Sorin Grindeanu, scrisoare către liderii politici privind înființarea comitetului de criză: „Avem nevoie de un mecanism de lucru temporar”

UPDATE PSD propune amânarea majorării TVA la locuințe până în octombrie 2026

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți că social-democrații au pregătit un amendament prin care aplicarea cotei de TVA de 21% pentru achiziția locuințelor să fie amânată până la 1 octombrie 2026.

„În urmă cu puţin timp, am trimis tuturor liderilor de partide din Parlament o scrisoare prin care i-am invitat să contribuie la depăşirea problemelor urgente ale ţării. Aşa cum am spus şi ieri, în acest moment asistăm la un blocaj guvernamental total din care cetăţenii au de suferit. În aceste condiţii, am propus constituirea unui comitet de criză la nivelul Parlamentului, format din reprezentanţii tuturor grupurilor parlamentare”, a spus Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă la Parlament.

Liderul PSD a spus că „nu este vorba despre o procedură parlamentară clasică, ci strict despre un grup de lucru care trebuie să răspundă unei situaţii excepţionale”

„Acest mecanism de lucru temporar trebuie să pregătească în regim de urgenţă soluţiile legislative necesare pentru deblocarea situaţiilor critice. De exemplu, Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie 2026 intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achiziţiile de locuinţe. Este o măsură absolut necesară, având în vedere situaţia de la Agenţia Naţională de Cadastru”, a declarat Sorin Grindeanu.

„Am văzut şi poziţia de ieri a domnului Bolojan care a invocat din nou deficitul. Îi transmit că acele tranzacţii sunt deja prinse cu TVA de 9%, prin urmare nu reprezintă nicio gaură în bugetul ţării”, a spus el.

Știrea inițială

Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a transmis marți o scrisoare liderilor politici, în care propune înființarea unui comitet de criză la nivelul Parlamentului.

Acesta spune că blocajul la nivel de Guvern afectează capacitatea statului de a răspunde problemelor urgente și că lipsa măsurilor rapide poate avea consecințe grave în mai multe domenii.

„România traversează o perioadă în care blocajul guvernamental afectează capacitatea statului de a răspunde la problemele urgente ale țării. Sunt domenii esențiale în care lipsa deciziilor produce deja efecte grave: spitalele de copii sunt afectate de blocarea angajărilor, prețurile la carburanți continuă să crească, iar atacurile cibernetice asupra platformelor critice ale statului, inclusiv asupra sistemelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, au blocat activitatea din piața imobiliară”, a transmis liderul PSD.

Potrivit acestuia, dacă până pe 31 iulie nu va fi adoptată o măsură tranzitorie, toate tranzacțiile imobiliare vor fi taxate cu TVA de 21%, ceea ce va afecta și mai mult sectorul construcțiilor.

„Dacă până la 31 iulie nu vom adopta o măsură legislativă tranzitorie, toate tranzacțiile imobiliare vor avea aplicată o cotă de TVA de 21%. Ceea ce va adânci criza din sectorul construcțiilor. Dacă nu vom suplimenta urgent, prin măsuri legislative, schema de personal din Sănătate, deficitul de personal din zonele critice, ultimul exemplu fiind Secția ATI de la Spitalul Marie Curie, va duce la degradarea iremediabilă a serviciilor din spitale. Dacă nu vom repune în funcțiune mecanismul de compensare a prețurilor la combustibili, vom avea o nouă explozie a prețurilor pentru români.”, spune Grindeanu.

Președintele Camerei Deputaților propune formarea unui grup de lucru informal, din care să facă parte reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare.

„În aceste condiții critice, vă propun constituirea unui comitet de criză la nivelul Parlamentului, format din reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare. Subliniez că este vorba strict despre un grup de lucru la nivel informal și nu despre o procedură parlamentară clasică. Avem nevoie de un mecanism de lucru temporar, prin care să identificăm și să pregătim, în regim de urgență, amendamentele și soluțiile legislative necesare pentru deblocarea acestor situații”, se arată în scrisoarea semnată de Sorin Grindeanu.

Liderul PSD precizează că propunerile elaborate de acest grup de lucru ar urma să fie discutate într-o sesiune extraordinară a Parlamentului, pe care ar vrea să o convoace săptămâna viitoare.

Mai spune că, împreună cu proiectele asumate prin PNRR, care ar aduce României peste 3 miliarde de euro, aceste măsuri ar trebui adoptate cât mai rapid.

„Rezultatul activității acestui grup de lucru va constitui, alături de proiectele legislative asumate prin PNRR, care vor aduce României peste 3 miliarde de euro, baza sesiunii extraordinare a Parlamentului pe care intenționez să o convoc săptămâna viitoare, astfel încât să adoptăm toate măsurile urgente de care România are nevoie. Dincolo de disensiunile politice, avem datoria de a asigura funcționarea statului și de a proteja interesele cetățenilor. Acest grup de lucru ar urma să funcționeze exclusiv până la instalarea unui Guvern cu puteri depline. Vă invit să vă alăturați acestui demers, în spiritul responsabilității față de România și față de cetățenii pe care îi reprezentăm”, a transmis Sorin Grindeanu.