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Parlamentul se întoarce din vacanță. Grindeanu cere sesiune extraordinară pe 27 iulie

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului începând cu 27 iulie.
Parlamentul se întoarce din vacanță. Grindeanu cere sesiune extraordinară pe 27 iulie
Liderul PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Alexandru Nechez/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
21 iul. 2026, 14:24, Politic
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Liderul PSD a anunțat că a convocat pentru miercuri la ora 12.00 Biroului Permanent al Camerei Deputaților, în care va solicita o sesiune extraordinară începând de luni 27 iulie.

El i-a cerut lui Mircea Abrudean, președintele Senatului, să facă același lucru.

„În același timp, îi transmit președintelui Senatului să facă același lucru pentru convocarea concomitentă a unei sesiuni extraordinare și la camera superioară a Parlamentului. Subliniez că majoritatea proiectelor pe care le avem de adoptat, atât pe PNRR cât și din cele urgente pentru deblocarea țării au ca primă cameră sesizată Senatul”, a declarat Sorin Grindeanu.

El susține că își dorește să existe responsabilitate și „să reușim să punem pe pauză, dacă vreți, disputele politice pentru ca România să poată să treacă de această etapă, care este una complicată”.

Scrisoare către liderii partidelor

Grindeanu a mai spus că a trimis marți tuturor liderilor de partide din Parlament o scrisoare prin care i-a invitat să contribuie la depășirea problemelor urgente ale țării.

El propune formarea unui grup de lucru informal, din care să facă parte reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare.

„În aceste condiții critice, vă propun constituirea unui comitet de criză la nivelul Parlamentului, format din reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare. Subliniez că este vorba strict despre un grup de lucru la nivel informal și nu despre o procedură parlamentară clasică. Avem nevoie de un mecanism de lucru temporar, prin care să identificăm și să pregătim, în regim de urgență, amendamentele și soluțiile legislative necesare pentru deblocarea acestor situații”, se arată în scrisoarea semnată de Sorin Grindeanu.

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