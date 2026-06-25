Maia Sandu, reacție dură după ce proiectul SOS de unire a fost adoptat tacit de Camera Deputaților: „Așa nu se face unirea”

Întrebată dacă ideea unirii este luată în serios la Chișinău, Maia Sandu a spus că explică subiectul de fiecare dată când este întrebată, mai ales în discuții cu oameni din afara Republicii Moldova, care nu cunosc istoria regiunii.

„Pentru mulți oameni din alte țări, ideea e curioasă. Ei nu știu istoria noastră, nu știu despre faptul că în Republica Moldova sunt mulți oameni care susțin această idee de decenii”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a precizat însă că prioritatea actuală a Chișinăului rămâne integrarea europeană.

„Noi lucrăm în continuare pe integrarea europeană. Dar Unirea rămâne o opțiune care a fost întotdeauna o opțiune, dar e o opțiune care se poate materializa doar cu votul majorității cetățenilor. Deci cu un vot masiv al cetățenilor”, a spus președinta.

Proiectul S.O.S. România, catalogat drept nerelevant

Maia Sandu a respins relevanța politică a proiectului promovat de S.O.S. România, despre care a spus că ar avea scopul de a compromite ideea unirii.

Jurnalista de la Pro TV Chișinău a întrebat-o pe Maia Sandu și despre proiectul privind Unirea României cu Republica Moldova, care a trecut tacit de Camera Deputaților. Inițiativa a fost propusă de parlamentari ai S.O.S. România, partidul Dianei Șoșoacă, și urmează să ajungă la Senat, care este for decizional.

Maia Sandu a sugerat că documentul nu trebuie tratat ca un demers politic serios sau relevant pentru realizarea unirii.

„Nu cred că trebuie să discutăm acest document, pentru că e un document care a fost propus de un agent al Moscovei și scopul acestei acțiuni este să discrediteze ideea unirii”, a spus Maia Sandu.

Președinta a comparat demersul cu o inițiativă absurdă prin care cineva ar cere ca Franța să devină parte a Republicii Moldova.

„Așa nu se face unirea. Noi cu toții înțelegem foarte bine”, a punctat șefa statului.

„Rusia a manipulat masiv înainte de referendum”

Maia Sandu a avertizat că orice discuție despre un referendum trebuie privită în contextul presiunilor externe și al propagandei ruse. Ea a dat exemplul referendumului privind integrarea europeană, câștigat la limită, după o campanie intensă de dezinformare.

„Am văzut ce a făcut Rusia cu un an înainte de referendum, cât de mult a reușit să manipuleze cetățenii Republicii Moldova și am ajuns în situația în care am câștigat la limită”, a spus Maia Sandu.

Potrivit președintei, opțiunile Republicii Moldova nu sunt complet libere atât timp cât propaganda rusă încearcă să influențeze opinia publică.

România și Republica Moldova se apropie prin proiecte concrete

Maia Sandu a insistat că apropierea dintre cele două state nu se face prin proiecte declarative, ci prin lucruri concrete: integrare energetică, cooperare economică, poduri, infrastructură și proiecte comune.

„Despre idealul Unirii și despre beneficiile Unirii vorbim și nu doar vorbim, dar și lucrăm”, a spus Maia Sandu.

Șefa statului a menționat proiectele comune cu România din ultimii ani, inclusiv conectarea sectorului energetic și apropierea economică, dar a avertizat că propaganda rusă rămâne o piedică majoră.

„Trebuie să combatem propaganda rusă care, evident, este anti-europeană și anti-românească, și aici nu e simplu”, a concluzionat Maia Sandu.