Replica lui Drulă după acuzațiile lui Grindeanu: „Aproape că mă simt vinovat că sunt în concediu”

Fostul ministru al Transporturilor a respins criticile și a lansat, la rândul său, o serie de atacuri la adresa conducerii PSD și a unor reprezentanți ai PNL.

„PSD a fost decuplat de la banul public”

Într-o postare publicată pe platform Facebook, Cătălin Drulă a afirmat că reacțiile lui Sorin Grindeanu sunt generate de faptul că Partidul Social Democrat nu se mai află la guvernare.

„Așa cum am mai spus, dl. Grindeanu prezintă simptome clasice de sevraj. Decuplarea PSD de la banul public de aproape trei luni produce efectele pe care le vedeți zilele acestea: comportament agitat și halucinații”, a scris fostul ministru.

Drulă a făcut referire și la declarațiile recente ale liderului PSD privind activitatea sa la Ministerul Transporturilor, ironizând faptul că Sorin Grindeanu ar solicita verificarea registrelor de acces.

„Mai nou are vedenii cu mine la Ministerul Transporturilor, face crize de afect, cere registrele de acces de la jandarmi. Aproape că mă simt vinovat că sunt în concediu, cu familia, zilele astea”, a afirmat deputatul USR.

Mesaj pentru Grindeanu

Fostul ministru al Transporturilor a precizat că va reveni săptămâna viitoare la activitatea parlamentară, odată cu sesiunea extraordinară a Camerei Deputaților.

În același mesaj, acesta i-a transmis o nouă ironie liderului social-democrat. „Mă întorc curând, la locul meu de muncă, la Camera Deputaților, că avem sesiune extraordinară săptămâna viitoare. Și sper să nu te mai prind, Sorine, președinte la Cameră când vin, că ai zis că ești în opoziție acum”, a scris Drulă.

Sprijin pentru conducerea Ministerului Transporturilor

Deputatul USR și-a exprimat susținerea față de colegii săi care coordonează în prezent Ministerul Transporturilor și i-a încurajat să continue reformele începute.

„Îi felicit pe colegii mei din USR care se ocupă de Ministerul Transporturilor și îi încurajez în continuare să-i scoată din minți pe pesediști și pe frații lor din aripa Thuma a PNL”, a transmis acesta.

În finalul postării, Drulă a lansat noi critici la adresa adversarilor politici, afirmând că „băieții cu homar și private jet Nordis turbează”, dar că românii care susțin reformele și o administrație curată sunt de partea USR.

Schimbul de replici dintre Cătălin Drulă și Sorin Grindeanu are loc pe fondul disputelor politice generate de schimbarea majorității parlamentare și de acuzațiile privind activitatea desfășurată la Ministerul Transporturilor. În ultimele zile, liderii PSD și USR și-au adresat reciproc acuzații în spațiul public, conflictul amplificând tensiunile dintre cele două formațiuni.