Împușcături între mercenari din America Latină într-un oraș ucrainean. Doi columbieni au murit

Incidentul s-a produs marți seara în Nikolaev, anunță Nexta. Conform poliției, martori au relatat că, în timp ce o mașină Opel se deplasa, au fost auzite mai multe împușcături. Mașina se află într-o intersecție cu semafor.

Doi bărbați au fost uciși la fața locului, iar al treilea a fost reținut, au transmis ucrainenii. Nexta citează publicația „Prestupnosti.NET” care a anunțat că toți participanții la conflict sunt mercenari din America Latină.

Cel reținut este un cetățean chilian, suspectat de uciderea a doi cetățeni columbieni. Motivele conflictului sunt necunoscute.