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Împușcături între mercenari din America Latină într-un oraș ucrainean. Doi columbieni au murit

Un incident armat în care au fost implicați mercenari din America Latină a avut loc într-un oraș ucrainean. Doi columbieni au murit și un chilian a fost arestat în urma incidentului.
Împușcături între mercenari din America Latină într-un oraș ucrainean. Doi columbieni au murit
Sursa foto: X
Petru Mazilu
01 iul. 2026, 09:41, Știri externe
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Incidentul s-a produs marți seara în Nikolaev, anunță Nexta. Conform poliției, martori au relatat că, în timp ce o mașină Opel se deplasa, au fost auzite mai multe împușcături. Mașina se află într-o intersecție cu semafor.

Doi bărbați au fost uciși la fața locului, iar al treilea a fost reținut, au transmis ucrainenii. Nexta citează publicația „Prestupnosti.NET” care a anunțat că toți participanții la conflict sunt mercenari din America Latină.

Cel reținut este un cetățean chilian, suspectat de uciderea a doi cetățeni columbieni. Motivele conflictului sunt necunoscute.

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