Moștenirea lui Maradona, în centrul unei lupte de milioane care sfâșie familia fostului campion

Maradona este omniprezent în cultura fotbalistică argentiniană, de la picturile murale din Buenos Aires până la steagurile purtate de suporteri la meciurile naționalei. Cu toate acestea, imaginea sa apare rar în marile campanii comerciale, din cauza conflictelor privind drepturile de folosire a numelui și a chipului său, relatează The New York Times.

Familia, împărțită de drepturile asupra imaginii

Maradona a murit în 2020, fără testament, după o intervenție pe creier. El a lăsat în urmă cinci copii recunoscuți. Disputa a pornit după ce foști asociați au susținut că fostul fotbalist ar fi dorit ca drepturile comerciale asupra brandului și imaginii sale să ajungă la surorile sale, nu la copii.

Copiii lui Maradona contestă această variantă și susțin că drepturile le aparțin potrivit legislației argentiniene. Relațiile dintre aceștia și mătușile lor se desfășoară în prezent prin avocați și instanțe.

În centrul cazului se află compania Sattvica, înființată în 2015 de avocatul și fostul apropiat al lui Maradona, Matias Morla. Acesta susține că fostul fotbalist a dorit să își sprijine financiar surorile și după moarte.

Instanța a intervenit în disputa comercială

În ianuarie, o instanță din Buenos Aires i-a confirmat pe copiii lui Maradona drept moștenitori și a ordonat companiei Sattvica să nu mai încheie noi contracte. Veniturile din acordurile deja existente trebuie direcționate într-un cont supravegheat de instanță.

Avocații familiei susțin însă că anumite vânzări au continuat și că ar exista contracte nedeclarate. Printre produsele pe care au fost descoperite numele sau imaginea lui Maradona se numără băuturi energizante, vinuri, trabucuri, chipsuri și articole vestimentare.

Investitori implicați în lupta pentru brand

Numele lui Maradona a atras investitori din Marea Britanie, Italia, India și Dubai. Mai multe persoane au susținut că dețin contracte exclusive pentru folosirea imaginii fostului fotbalist, ceea ce a generat conflicte comerciale și pierderi financiare.

Unul dintre cazurile cele mai cunoscute vizează compania Electronic Arts, care semnase un acord pentru includerea lui Maradona în franciza sa de jocuri video. După moartea fostului jucător, apariția unor revendicări concurente a dus la retragerea lui din joc, înainte ca acesta să fie reintrodus în februarie 2025, în baza unui acord cu copiii săi.

Și clubul italian Napoli, unde Maradona este venerat, a fost implicat în dispute legale după comercializarea unor tricouri cu imaginea fostului star.

Un simbol care continuă să unească fanii

Disputele juridice nu au redus însă cultul pentru Maradona. Pentru mulți argentinieni, fostul fotbalist rămâne mai mult decât un campion: un simbol al identității naționale, al talentului și al contradicțiilor umane.

Un suporter argentinian prezent la Cupa Mondială a rezumat această percepție spunând că Messi poate fi considerat de unii un jucător mai bun, dar „Maradona este Argentina, iar Argentina este Maradona”.