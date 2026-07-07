Prognoză FMI: 5 economii europene vor avea o creștere rapidă. Pe ce loc se află România

Europa se confruntă cu ani de creștere economică lentă. Datoriile publice ridicate, îmbătrânirea populației, productivitatea slabă, costurile energiei și incertitudinea geopolitică persistentă vor menține creșterea mult sub normele istorice pentru restul deceniului, arată FMI.

În cel mai recent raport al Fondului Monetar Internațional privind Perspectivele Economice Mondiale, zona euro este proiectată să se extindă cu doar 1,2% pe an, în medie, între 2027 și 2031, cel mai puternic an, 2028, ajungând la doar 1,4%.Uniunea Europeană în sens larg se situează puțin mai bine: cu 1,4% pe an, atingând din nou un vârf în 2028, la 1,6%.

Totuși, se preconizează că un grup de națiuni europene mult mai mici, care se întind de la Mediterana până la Balcanii de Vest și Europa de Est, se vor extinde cu un ritm de peste două ori mai rapid decât cel al zonei euro în următorii cinci ani.

România, pe locul 11 al creșterii economice

Potrivit datelor FMI, România se află pe locul 11 al clasamentului, cu o creștere economică prognozată de 2,83%, până în 2031. Vecinul României, Bulgaria, se află pe locul 12, cu o creștere economică preconizată de doar 2,63%.

În ceea ce privește creșterea economică a statelor mici europene, FMI a identificat 5 țări unde dezvoltarea ar putea fi mai rapidă:

5. Moldova: Reformele și integrarea în UE susțin creșterea economică

Se preconizează că economia moldovenească va crește cu 3,5% pe an, în medie, între 2027 și 2031, cel mai puternic an fiind 2028, cu o creștere de aproximativ 3,7%. Redresarea vine după o serie brutală de șocuri: război la granița sa, criză energetică și secetă care a lăsat creșterea aproape de zero în 2024.

Redresarea se bazează pe fondurile și reforma UE. Bruxelles-ul a acordat Moldovei statutul de candidat în 2022 și a deschis negocierile de aderare în 2024, iar Planul de creștere al UE canalizează acum fonduri către investiții publice.

Consumul gospodăriilor, susținut de creșterea salariilor reale și a remitențelor în valoare de aproximativ o zecime din PIB, este responsabil pentru o mare parte din restul creșterii, în timp ce IT-ul și alte servicii conduc pe partea ofertei.

După ce a încheiat evaluarea sa, FMI a anunțat că redresarea a fost „susținută de o recoltă bună, o cerere internă puternică și o finanțare substanțială din partea UE”. Fondul consideră că menținerea impulsului reformei va fi crucială.

Avertismentul Fondului este direct: cele mai mari riscuri sunt războiul din Ucraina și orice derapaj în reformele legate de UE.

4. Serbia: Boom-ul investițiilor menține impulsul

Serbia se situează puțin înaintea Moldovei, cu o rată medie anuală de creștere de 3,52%, iar în mod neobișnuit, impulsul său se consolidează mai târziu în această perioadă, atingând un vârf în jurul anilor 2030–2031.

Anul viitor, Belgradul va găzdui Expo 2027, un târg mondial despre care se așteaptă să atragă milioane de vizitatori.

Evenimentul determină un superciclu al construcțiilor și infrastructurii — autostrăzi, căi ferate și reamenajare urbană — pe lângă o bază de exporturi de produse manufacturate în expansiune și investiții masive susținute de China în mineritul de cupru. Investițiile publice, nu consumul, sunt principalul motor aici.

FMI afirmă că Serbia a construit importante rezerve macroeconomice după ce a redus cu succes inflația, menținând în același timp disciplina fiscală.

Riscurile sunt tensiunile politice dinaintea alegerilor din 2027 și asigurarea faptului că investițiile publice rapide se traduc în câștiguri durabile ale productivității.

3. Ucraina: Reconstrucția devine motorul creșterii

FMI estimează o creștere anuală medie de 3,8% pentru Ucraina și un an remarcabil în 2028, de aproximativ 4,2% .

Proiecția vizează reconstrucția Ucrainei. Presupune, așa cum face și scenariul de referință al FMI, că războiul se încheie și reconstrucția începe cu adevărat, declanșând un val de investiții fixe, față de o estimare de reconstrucție pe care Banca Mondială o estimează acum la aproape 600 de miliarde de dolari.