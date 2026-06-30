Nicușor Dan, despre posibilitatea ca România să fie retrogradată la „junk”: O să ne pară rău după momentele de acum

Întrebat dacă viitorul Guvern instalat ar putea ajunge la un acord cu FMI, în contextul în care analiștii avertizează că România ar putea fi retrogradată de agențiile de rating la categoria de „junk” pe fondul situației economice, președintele Nicușor Dan a precizat:

„Dacă vreunul din rapoartele astea este negativ, o să ne pară rău după momentele de acum”, spune șeful statului.

Despre acest subiect, Dan a precizat că formatele de evaluare vor sosi la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, iar cel de-al treilea în luna octombrie.

„O să mă implic personal, i-am rugat deja pe liderii partidelor care sunt în tensiune în momentul ăsta să fie la dispoziția evaluatorilor pentru a le spune (…) că pe chestiunile fundamentale cu care România se confruntă și care au impact asupra financiarului și asupra economiei românești, lumea este aliniată”, a declarat Nicușor Dan.

Declarațiile vin în contextul în care vineri, agenția de rating Moody’s, a atras atenția într-un comentariu public că incertitudinea politică prelungită și lipsa unei majorități parlamentare pot pune presiune pe procesul de consolidare fiscală și pe implementarea reformelor asumate de România.