Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, despre posibilitatea ca România să fie retrogradată la „junk”: O să ne pară rău după momentele de acum

Nicușor Dan, despre posibilitatea ca România să fie retrogradată la „junk”: O să ne pară rău după momentele de acum

Într-o conferință de presă desfășurată, marți, președintele Nicușor Dan a declarat că, în cazul în care vreunul dintre rapoartele de evaluare ale agențiilor de rating va fi negativ, „o să ne pară foarte rău pentru momentele de acum”, pe fondul incertitudinii generate de criza politică.
Drumul spre Ankara. Prioritățile Flancului Estic. Pauliuc: „Cu cât Marea Neagră este mai sigură, cu atât Europa este mai sigură”
Drumul spre Ankara. Prioritățile Flancului Estic. Pauliuc: „Cu cât Marea Neagră este mai sigură, cu atât Europa este mai sigură”
Ce a învățat pe Nicușor Dan de la Heraclit?
Ce a învățat pe Nicușor Dan de la Heraclit?
Un avion de pasageri s-a ciocnit cu o dronă în timp ce ateriza în New York
Un avion de pasageri s-a ciocnit cu o dronă în timp ce ateriza în New York
Când va interveni Nicușor Dan în negocieri? „Văzând și făcând. Sunt tot timpul în București”
Când va interveni Nicușor Dan în negocieri? „Văzând și făcând. Sunt tot timpul în București”
Nicușor Dan, despre negocierile pentru Guvern cu PNL: „A fost foarte clară schimbarea de discurs”
Nicușor Dan, despre negocierile pentru Guvern cu PNL: „A fost foarte clară schimbarea de discurs”
Daiana Rob
30 iun. 2026, 15:51, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Întrebat dacă viitorul Guvern instalat ar putea ajunge la un acord cu FMI, în contextul în care analiștii avertizează că România ar putea fi retrogradată de agențiile de rating la categoria de „junk” pe fondul situației economice, președintele Nicușor Dan a precizat:

„Dacă vreunul din rapoartele astea este negativ, o să ne pară rău după momentele de acum”, spune șeful statului.

Despre acest subiect, Dan a precizat că formatele de evaluare vor sosi la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, iar cel de-al treilea în luna octombrie.

„O să mă implic personal, i-am rugat deja pe liderii partidelor care sunt în tensiune în momentul ăsta să fie la dispoziția evaluatorilor pentru a le spune (…) că pe chestiunile fundamentale cu care România se confruntă și care au impact asupra financiarului și asupra economiei românești, lumea este aliniată”, a declarat Nicușor Dan. 

Declarațiile vin în contextul în care vineri, agenția de rating Moody’s, a atras atenția într-un comentariu public că incertitudinea politică prelungită și lipsa unei majorități parlamentare pot pune presiune pe procesul de consolidare fiscală și pe implementarea reformelor asumate de România.

Recomandarea video

Cum ajungeau oamenii la azilele lui Viorel Pașca din Bihor | DECLARAȚII EXCLUSIVE
G4Media
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
Robert Cazanciuc vede un premier PSD: „Cred că președintele îl va desemna pe Sorin Grindeanu, este singura formulă”
Gandul
Doliu în comunitatea RXF! Luptătorul George Radu a murit! Ce s-a întâmplat cu tânărul
Cancan
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport
Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Consilierii care au venituri duble sau triple față de șefului statului
Libertatea
Se mai poate mânca telemeaua de oaie, dacă a stat 7 zile în frigider? Care este termenul limită
CSID
Vestea momentului: Roboții umanoizi au început să fie închiriați cu ziua! Cât costă și ce știu să facă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da