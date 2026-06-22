Prima pagină » Știrile zilei » Cupa Mondială 2026: Lionel Messi scrie istorie în Argentina – Austria 2-0

Cupa Mondială 2026: Lionel Messi scrie istorie în Argentina – Austria 2-0

Campioana mondială en-titre, Argentina, s-a impus cu scorul de 2-0 în fața Austriei în a doua etapă a grupei J. Omul meciului, Lionel Messi, a fost autorul dublei, reușind în același timp să cel mai bun marcator din istoria Campionautlui Mondial, depășindu-l pe atacantul german, Miroslav Klose.
Cupa Mondială 2026: Lionel Messi scrie istorie în Argentina - Austria 2-0
Radu Mocanu
22 iun. 2026, 22:24, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Argentina a avut șansa de a deschide scorul încă din minutul 9, când VAR a intervenit în urma unui fault comis de Posch asupra lui Lautaro Martinez în careu. Deși a fost acordată lovitură de la 11 metri, Messi a trimis pe lângă. 

Messi a deschis scorul în minutul 38 după ce a lovit mingea cu latul, dintr-o centrare a lui Medina. 

Cu această reușită, decarul argentinian a ajuns la 17 goluri marcate în palmaresul său la Cupele Mondiale, depășind recordul de 16 goluri deținut de neamțul Miroslav Klose. 

Lovitura de grație a fost dată în minutul 90+5 când Messi a reușit dubla cu care s-a îndepărat în clasamentul celor mai buni marcatori. 

Iată clasamentul celor mai buni marcatori:

Lionel Messi: 18 goluri
Miroslav Klose (Germania): 16 goluri
Ronaldo (Brazilia): 15 goluri
Gerd Müller: 14 goluri
Kylian Mbappé: 14 goluri
Just Fontaine: 13 goluri
Pelé: 12 goluri
Jürgen Klinsmann: 11 goluri
Sándor Kocsis: 11 goluri
Gabriel Batistuta: 10 goluri.

Echipele de start

Argentina

Antrenor: Lionel Scaloni

4-4-2: E. Martínez –  N. Molina, C. Romero, L. Martínez, F. Medina – R. De Paul, A. Mac Allister, E. Fernández, T. Almada – L. Messi, L. Martínez 

Austria

Antrenor: Ralf Rangnick

4-2-3-1: A. Schlager – K. Laimer, D. Alaba, K. Danso, S. Posch – X. Schlager, N. Seiwald – M. Sabitzer, P. Wanner, R. Schmid – M. Gregoritsch 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Doi miniștri din guvernul Veștea sunt apropiații lui Nicușor Dan. Diana Morar a făcut parte din staff-ul de campanie în 2025
G4Media
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Kelemen Hunor l-a felicitat pe George Simion, în Parlament: ”Talentul trebuie recunoscut. Ai dat șah și mat”
Gandul
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Cancan
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
Prosport
Guvernul Adrian Veștea a căzut la votul în Parlament / Grindeanu: „Ne putem asuma un guvern minoritar”
Libertatea
Cum fac japonezii papanași. Rețeta tradițională a gospodinelor din Okinawa
CSID
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da