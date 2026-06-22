Cupa Mondială 2026: Lionel Messi scrie istorie în Argentina – Austria 2-0

Argentina a avut șansa de a deschide scorul încă din minutul 9, când VAR a intervenit în urma unui fault comis de Posch asupra lui Lautaro Martinez în careu. Deși a fost acordată lovitură de la 11 metri, Messi a trimis pe lângă.

Messi a deschis scorul în minutul 38 după ce a lovit mingea cu latul, dintr-o centrare a lui Medina.

Cu această reușită, decarul argentinian a ajuns la 17 goluri marcate în palmaresul său la Cupele Mondiale, depășind recordul de 16 goluri deținut de neamțul Miroslav Klose.

Lovitura de grație a fost dată în minutul 90+5 când Messi a reușit dubla cu care s-a îndepărat în clasamentul celor mai buni marcatori.

Iată clasamentul celor mai buni marcatori:

Lionel Messi: 18 goluri

Miroslav Klose (Germania): 16 goluri

Ronaldo (Brazilia): 15 goluri

Gerd Müller: 14 goluri

Kylian Mbappé: 14 goluri

Just Fontaine: 13 goluri

Pelé: 12 goluri

Jürgen Klinsmann: 11 goluri

Sándor Kocsis: 11 goluri

Gabriel Batistuta: 10 goluri.

Echipele de start

Argentina

Antrenor: Lionel Scaloni

4-4-2: E. Martínez – N. Molina, C. Romero, L. Martínez, F. Medina – R. De Paul, A. Mac Allister, E. Fernández, T. Almada – L. Messi, L. Martínez

Austria

Antrenor: Ralf Rangnick

4-2-3-1: A. Schlager – K. Laimer, D. Alaba, K. Danso, S. Posch – X. Schlager, N. Seiwald – M. Sabitzer, P. Wanner, R. Schmid – M. Gregoritsch