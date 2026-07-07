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Taiwanul reintroduce „educația anticomunistă” în școlile militare, pe fondul tensiunilor cu China

Guvernul taiwanez a decis să reinstituie programul de „educație patriotică anticomunistă” în academiile sale militare, după o pauză de aproape un sfert de secol, în contextul exercițiilor militare chineze din jurul statului insular care au loc tot mai des.
Taiwanul reintroduce „educația anticomunistă” în școlile militare, pe fondul tensiunilor cu China
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
07 iul. 2026, 13:22, Știri externe
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Ministerul Apărării de la Taipei a anunțat că începând de anul acesta, instituțiile militare din Taiwan vor relua cursurile de „educație patriotică anticomunistă”, relatează The Independent

Programa a fost introdusă inițial în 1965, însă a fost desființată în 2002 și înlocuit cu un curriculum mai general de „educație patriotică”. 

Potrivit autorităților taiwaneze, noua versiune a cursurilor urmărește să îi familiarizeze pe viitorii ofițeri cu amenințările la adresa securității naționale și cu provocările generate de relația dintre Taiwan și China. 

„Este necesar ca studenții să înțeleagă clar amenințările la adresa securității naționale și să recunoască misiunea militară, „de ce luptăm și pentru cine luptăm”, a transmis ministerul. 

La predarea cursurilor de „educație patriotică anticomunistă” vor contribui oficiali din cadrul Consiliului pentru Afaceri Continentale, Consiliului de Securitate Națională, Ministerului Justiției, Biroului de Investigații și Biroului de Informații Militare. 

De asemenea, în program vor fi implicați și cercetători de la Academia Sinica, cea mai prestigioasă instituție academică a insulei. 

Beijingul consideră Taiwanul drept un teritoriu separatist și nu a exclus utilizarea forței pentru a realiza reunificarea cu marea Chină. În ultimii ani, Beijingul a intensificat presiunile diplomatice și militare asupra Taipeiului. 

armata chineză operează aproape zilnic în spațiul aerian și în apele din jurul Taiwanului. Joseph Wu, secretarul general al Consiliului de Securitate Națională din Taiwan, a dezvăluit că doar vinerea trecută peste 110 nave militare și de gardă de coastă ale Chinei au navigat în apropierea Taiwanului. 

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