China reacționează după vizita lui Alexandru Muraru în Taiwan: „Contravine politicii oficiale a României”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Ambasada Chinei a transmis că Taiwanul este „o parte a Chinei” și că principiul „o singură China” stă la baza relațiilor dintre Beijing și București.

„Taiwanul este o parte a Chinei, atât China continentală cât și Taiwanul aparțin aceleiași Chine. Aceasta este realitatea încă din antichitate până astăzi, ceea ce constituie adevăratul status-quo al Strâmtorii Taiwan şi o componentă importantă a ordinii internaționale de după cel de-al Doilea Război Mondial. Recunoașterea Guvernului Republicii Populare Chineze drept singurul guvern legitim care reprezintă întreaga Chină și respectarea principiului «o singură China» reprezintă un consens recunoscut la nivelul întregii comunități internaționale”, a transmis ambasada.

Ambasada a amintit că România și Republica Populară Chineză au stabilit relații diplomatice în 1949 și a afirmat că, de atunci, principiul „o singură China” a devenit fundamentul politic al relațiilor bilaterale.

Ambasada Chinei critică vizita deputatului Alexandru Muraru în Taiwan

Potrivit ambasadei, vizita deputatului Alexandru Muraru în Taiwan și articolul publicat ulterior de acesta în presă au provocat „preocuparea serioasă și opoziția fermă” a părții chineze.

„Recent, domnul deputat român Alexandru Muraru a vizitat în regiunea Taiwan, fapt care, în sine, contravine politicii oficiale a României. După întoarcerea în România, dânsul a publicat un articol în presă prin care a susținut poziția separatistă a autorității Partidului Democratic Progresist de promovarea independenței Taiwanului, fapt pentru care ne exprimăm preocuparea serioasă și opoziția fermă”, a transmis ambasada.

Reprezentanța diplomatică a subliniat că problema Taiwanului ține de afacerile interne ale Chinei și reprezintă „nucleu al intereselor fundamentale ale Chinei”.

Ambasada Chinei a acuzat că deputatul român a intervenit „în mod flagrant” în afacerile interne ale Chinei.

„Faptul că domnul Muraru a intervenit în mod flagrant în afacerile interne ale Chinei, susținând «independența Taiwanului», nu numai că contravine cunoștințelor de bază ale diplomației, ci și ridică semne de întrebare cu privire la dacă acesta reprezintă cu adevărat interesele României”, a transmis ambasada.

China respinge legăturile oficiale cu Taiwanul

Ambasada Chinei la București a mai transmis că se opune oricăror forme de legături oficiale cu Taiwanul ale statelor care au relații diplomatice cu Beijingul.

„Partea chineză se opune cu fermitate oricăror forme de legături oficiale cu Taiwan ale statelor care au relații diplomatice cu China, acestea incluzând vizite ale reprezentanților instituțiilor oficiale, înființarea de reprezentanțe oficiale, semnarea acordurilor oficiale sau desfășurarea cooperărilor oficiale. Acordăm o mare importanță angajamentului părții române de a susţine politica «o singură China» și sperăm ca acest angajament să fie pus cu adevărat în aplicare. Ca atare, principiul «o singură China» reprezintă atât fundamentul politic al relațiilor chino-române, cât și garanția prieteniei celor două țări din generație în generație”, a transmis Ambasada Chinei la București.