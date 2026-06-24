Marea Britanie, Franța și Germania trag un semnal de alarmă cu privire la activitățile Chinei în largul coastei de est a Taiwanului

Reacția vine după ce Beijingul a intensificat patrulele Gărzii de Coastă și a desfășurat nave de cercetare maritimă într-o zonă considerată sensibilă din punct de vedere geopolitic, scrie Reuters.

Reacția Europei

Într-o declarație comună rară, reprezentanțele de facto ale Marea Britanie, Franța și Germania la Taipei au transmis că „au luat act cu îngrijorare de activități chinezești fără precedent în apele din estul Taiwanului”.

Diplomații europeni au subliniat că aceste acțiuni „amenință stabilitatea regională și siguranța transportului maritim internațional”, reiterând opoziția fermă față de orice modificare unilaterală a status quo-ului prin forță sau coerciție.

Poziția Chinei

China consideră Taiwanul drept parte a teritoriului său și a justificat operațiunea drept o acțiune specială de aplicare a legii maritime.

Potrivit autorităților chineze, navele Gărzii de Coastă au inspectat 198 de vase comerciale, au corectat presupuse încălcări comise de trei dintre acestea, au efectuat un studiu hidrografic și au patrulat zone unde se află cabluri submarine.

Beijingul a susținut că operațiunea a fost declanșată ca răspuns la anunțul făcut de Japonia și Filipine privind demararea unor discuții oficiale asupra delimitării frontierelor maritime, pe care China le consideră implicând apele sale din apropierea Taiwanului.

Răspunsul Taiwanului

Taiwan respinge categoric revendicările Beijingului, afirmând că apele din estul insulei nu aparțin Chinei. Autoritățile de la Taipei au acuzat Garda de Coastă chineză că a „hărțuit” trei nave comerciale, solicitând informații despre origine și destinație și revendicând jurisdicție asupra zonei.

Deși Marea Britanie, Franța și Germania nu au relații diplomatice oficiale cu Taiwanul, acestea, asemenea altor state occidentale, și-au exprimat constant îngrijorarea față de presiunile exercitate de China asupra insulei democratice.

Ministerul chinez de Externe nu a oferit un răspuns imediat solicitărilor de comentarii.