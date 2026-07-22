„Discriminare”: China amenință Franța cu măsuri după ce a adoptat legea fast-fashion

China a avertizat miercuri că Franța s-ar putea confrunta cu măsuri după adoptarea legii privind stoparea ascensiunii fast-fashion, potrivit AFP.

Beijingul a denunțat regulamentul ca fiind „discriminatoriu” și contrar principiilor comerțului echitabil.

Legea a fost adoptată în Franța luna trecută

Adoptată de Parlamentul francez la sfârșitul lunii trecute, legea va impune o sancțiune financiară pentru fiecare articol de modă de unică folosință, începând cu 1 septembrie.

Legea vizează marii retaileri online asiatici precum Shein, Temu și AliExpress. Companiile de fast-fashion sunt cunoscute pentru vânzarea unor volume foarte mari de îmbrăcăminte de calitate inferioară la prețuri extrem de mici. Ele contribuie semnificativ la poluarea cauzată de industria textilă. Aceasta este un emițător major de gaze cu efect de seră, potrivit sursei.

Un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului din China a declarat, miercuri, că noua lege franceză, „sub pretextul stabilirii unor presupuse standarde de «protecție a mediului» și «sustenabilitate», implementează de fapt măsuri de excludere”.

„O barieră comercială împotriva Chinei”

Această reglementare este „suspectată că încalcă principiul nediscriminării al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC). Constituie o barieră comercială împotriva Chinei”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

„Îndemnăm Franța să respecte regulile OMC și să corecteze imediat aceste practici discriminatorii”, a continuat purtătorul de cuvânt. El a avertizat în același timp că ar putea fi luate „măsuri necesare dacă sunt încălcate drepturile și interesele legitime ale companiilor chineze”.

Sancțiunile financiare prevăzute de noua lege franceză se vor aplica anumitor produse textile produse în serie. Aceste sancțiuni vor crește treptat până în 2030. Vor ajunge până la 20 EUR per articol de îmbrăcăminte, mai arată sursa.

Noua lege va interzice, de asemenea, publicitatea pentru mărcile de îmbrăcăminte produse în serie și la prețuri mici. Interzice și publicitatea prin intermediul influencerilor de pe rețelele sociale.