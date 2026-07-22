Cum a fost prins unul dintre cei mai periculoși falsificatori de dolari din lume: fabrica ascunsă în jungla Columbiei

Cazul scoate în evidență modul în care tehnologia digitală transformă falsificarea de bani într-o activitate tot mai accesibilă pentru rețelele criminale și ridică noi semne de întrebare privind securitatea monedei americane la nivel internațional, relatează The New York Times.

Investigația a început în octombrie 2023, când forțele de ordine din Columbia au descins într-o tipografie clandestină ascunsă într-o zonă greu accesibilă din apropierea localității Caldono, în sud-vestul țării. Operațiunea a necesitat inclusiv sprijin militar, întrucât regiunea este disputată de grupări armate implicate în traficul de droguri și mineritul ilegal.

În urma percheziției, anchetatorii au confiscat bancnote false de 50 de dolari cu o valoare nominală de aproximativ 1,6 milioane de dolari, alături de prese tipografice, echipamente de imprimare și materiale folosite la producerea acestora. Analiza bancnotelor a arătat însă că adevăratul autor al falsurilor nu se afla printre persoanele arestate atunci.

Bancnotele au atras atenția experților americani

Specialiștii Serviciului Secret al SUA au observat că unele dintre bancnotele confiscate semănau aproape perfect cu exemplare false descoperite anterior în Miami, ceea ce a indicat existența unui falsificator cu un nivel ridicat de expertiză.

Anchetatorii au stabilit ulterior că în spatele desenelor se afla un grafician columbian în vârstă de 39 de ani, cunoscut sub numele de Asher Ariayu Rodriguez, care își adăugase ulterior și prenumele „Ysraeli”.

Potrivit anchetei, acesta utiliza programe informatice avansate pentru a recrea aproape integral designul bancnotelor americane și combina imprimarea offset cu imprimarea inkjet pentru a reproduce inclusiv textura specifică bancnotelor autentice și seriile numerice diferite de pe fiecare exemplar. Anchetatorii susțin că falsurile produse de acesta se numărau printre cele mai sofisticate întâlnite în ultimii ani.

Descoperirea atelierului și condamnarea

După mai multe luni de interceptări și supraveghere, autoritățile au localizat atelierul lui Rodriguez într-o locuință din orașul Cali. La percheziție au fost găsite echipamente profesionale de imprimare, fișierele digitale utilizate pentru realizarea bancnotelor și peste 900.000 de dolari falși, în bancnote de 50 de dolari.

Investigatorii au descoperit inclusiv un caiet în care suspectul nota fiecare modificare adusă modelelor, în încercarea de a perfecționa constant falsurile și de a elimina orice detaliu care le-ar fi putut trăda.

Rodriguez a susținut în fața anchetatorilor că bancnotele erau destinate exclusiv producțiilor cinematografice și că pasiunea sa era realizarea „bancnotei perfecte”. Instanța a respins însă această apărare, iar în 2025 acesta a fost condamnat la opt ani de închisoare pentru falsificare de monedă. Decizia este atacată cu apel.

Tehnologia face falsificarea tot mai greu de combătut

Potrivit autorităților columbiene și americane, cazul scoate în evidență schimbările majore produse în ultimii ani în lumea falsificării de bani.

Dacă în trecut realizarea unor bancnote credibile necesita cunoștințe tehnice complexe și echipamente greu de procurat, tehnologiile moderne de proiectare grafică și imprimare permit acum realizarea mult mai rapidă a plăcilor tipografice și reproducerea unor elemente de securitate cu un grad ridicat de fidelitate.

Anchetatorii avertizează că această evoluție reduce barierele de intrare în domeniul falsificării și favorizează apariția unor noi grupări infracționale. În Columbia, autoritățile spun că o parte dintre profiturile obținute din această activitate alimentează alte forme de criminalitate, inclusiv traficul de droguri și rețelele de crimă organizată.