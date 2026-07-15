Florin Talpan, cercetat disciplinar de MApN. Biroul i-a fost sigilat, iar un laptop personal a fost ridicat

General-maiorul Valeriu Roșu, locțiitorul șefului Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, a vorbit miercuri, în timpul unei conferințe de presă, despre situația lui Florin Talpan.

Oficialul MApN a fost întrebat dacă biroul juristului CSA Steaua a fost sigilat și dacă acestuia i-a fost ridicat laptopul pe care îl folosea.

„Consilierul juridic la care ați făcut referire a avut câteva chestiuni disciplinare de lămurit în toată această perioadă. Și aici sunt două aspecte. Discutăm prima dată de o procedură disciplinară de protecția informațiilor clasificate”, a declarat Valeriu Roșu.

MApN verifică dacă persoane din afara clubului au avut acces la informații

Întrebat dacă investigația vizează suspiciunea că terțe persoane ar fi avut acces, prin intermediul lui Florin Talpan, la informații din dosarele în care este implicat CSA Steaua, generalul a precizat că nu poate confirma acuzația în acest moment.

„Chestiunea prezenței altor persoane din afara clubului la informații din cadrul clubului ar fi putut să aibă loc cu concursul domnului colonel Talpan. Eu nu pot confirma această informație, pentru că există o procedură disciplinară în curs”, a spus oficialul MApN.

Valeriu Roșu a adăugat că situația este analizată și de „organele abilitate”, care urmează să ofere o soluție. El a refuzat să prezinte alte informații pentru a nu afecta dreptul la apărare al lui Florin Talpan și activitatea comisiei care desfășoară cercetarea.

„Nu aș putea să vă dau o soluție sau să vă spun ce s-a întâmplat în această perioadă, pentru că ar însemna să aduc atingere dreptului la apărare al domnului colonel și aș pune o amprentă asupra modului de desfășurare a activității comisiei”, a explicat generalul.

Laptopul ridicat ar fi fost proprietatea lui Florin Talpan

Reprezentantul MApN a precizat că dispozitivul sigilat nu era laptopul de serviciu pus la dispoziție de CSA Steaua, ci un echipament personal introdus de Florin Talpan într-o zonă cu acces restricționat.

„Laptopul care a fost sigilat nu este al unității, este un laptop personal introdus de ofițer în biroul dumnealui, o zonă cu acces restricționat”, a declarat Valeriu Roșu.

Potrivit acestuia, CSA Steaua îi asigurase colonelului un sistem informatic acreditat, conectat la rețeaua internă și configurat astfel încât informațiile să nu poată fi transmise către persoane din exterior.

„Dumnealui are din partea clubului acces la un sistem informatic acreditat, legat în rețea, de pe care nu pot fi transmise informații către terțe persoane, fapt pe care nu l-a făcut. El își desfășoară activitatea pe sistemul informatic asigurat de către club”, a mai afirmat generalul.

CSA Steaua anunțase anterior o cercetare cu caracter nepublic

Conducerea CSA Steaua transmisese anterior că a dispus o cercetare pentru verificarea unui „potențial eveniment produs în cadrul unității”. Clubul a explicat că sigilarea spațiului și celelalte măsuri administrative au fost luate pentru protejarea integrității locului și a eventualelor mijloace de probă. Cercetarea are caracter nepublic, iar oficialii clubului au refuzat să confirme sau să infirme informațiile privind eventuala transmitere a unor documente către terți.

Informațiile despre sigilarea biroului au apărut inițial în spațiul public în perioada în care Florin Talpan s-ar fi aflat în concediu medical, cu puțin timp înaintea unui termen dintr-un litigiu dintre CSA Steaua și FCSB. La acel moment, acuzațiile potrivit cărora măsurile ar fi urmărit blocarea activității juristului nu fuseseră confirmate oficial.

Până la finalizarea cercetărilor, eventualele fapte imputate lui Florin Talpan rămân simple suspiciuni, iar colonelul beneficiază de prezumția de nevinovăție și de dreptul la apărare.