O misiune în Marea Arctică documentează ecosisteme amenințate de exploatările miniere

O echipă de oameni de știință a explorat, timp de o lună, fundul mării Arctice în largul coastei Norvegiei, potrivit Euronews.

Mai multe vehicule operate de la distanță s-au scufundat până la o adâncime de 3.000 de metri. Acestea au explorat munții submarini și izvoarele hidrotermale ale oceanului.

Misiunea cercetătorilor este să adune informații despre ecosistemul marin. Rar și fragil, ar putea fi amenințat de planurile de extragere a mineralelor esențiale din fundul mării, potrivit sursei.

Misiunea a fost transmisă live

Expediția a fost, de asemenea, transmisă în direct. Ea a atras peste 450.000 de telespectatori pe platformele de socializare.

Printre speciile filmate s-a numărat și o caracatiță Dumbo rară. Întâmplător, ea este și mascota expediției. Cercetătorii au adunat, de asemenea, peste 400 de mostre de bureți. Ei au identificat mai multe specii care ar putea fi noi pentru știință, arată sursa citată.

Ecosistemele marine se recuperează lent

Anne Helene Tandberg, cercetătoare care a participat la expediție, spune că ecosistemele marine adânci se recuperează deosebit de lent după perturbări.

„Foarte multe dintre specii sunt longevive și nu produc foarte mulți urmași. Dacă se întâmplă ceva, au o capacitate foarte mică de restituire”, spune ea.

Tandberg adaugă că schimbările climatice agravează problema. Multe nevertebrate de adâncime se bazează pe apă rece și stabilă și pe schelete externe construite din calciu. Ambele sunt afectate, pe măsură ce oceanele se încălzesc și se acidifică.

„Adâncurile mării, chiar dacă sunt departe de noi, suferă deja o mulțime de probleme”, a transmis cercetăroarea, potrivit sursei.

Zona studiată, deschisă exploatării miniere

Zona studiată în timpul expediției a fost deschisă exploatării miniere în adâncime de către guvernul norvegian în 2024. Explorarea a fost întreruptă de atunci până cel puțin în 2029. Oprirea a venit în urma obiecțiilor din partea grupurilor de mediu, a oamenilor de știință, a comunităților de pescari și a partidelor de opoziție din Norvegia.

Susținătorii mineritului în adâncuri, inclusiv unele guverne și companii miniere, susțin că fundul mării deține rezerve de minerale critice. Printre acestea, se numără cobaltul, nichelul și elementele din pământuri rare.

Ele sunt necesare pentru baterii, vehicule electrice și alte tehnologii ecologice. Aceste rezerve ar putea reduce presiunea asupra lanțurilor de aprovizionare terestre. Norvegia a invocat această justificare atunci când își urmărește propriile resurse interne ale fundului mării, conform aceleiași surse.

Riscuri potențial ireversibile

Criticii, inclusiv oamenii de știință marini și grupurile de conservare a mediului, spun că riscurile de mediu sunt puțin înțelese și potențial ireversibile. Aceștia afirmă că există încă suficiente rezerve de minerale pe uscat. Există solicitări pentru un moratoriu până când impactul va fi mai bine cunoscut.

Negocierile privind regulile internaționale privind mineritul, conduse de Autoritatea Internațională a Fundului Mării a ONU, sunt încă în desfășurare, mai arată sursa.

Pentru oamenii de știință din spatele expediției arctice, prioritatea este să adune dovezi înainte de a se lua orice decizie. Mostrele și înregistrările lor vor fi analizate în lunile următoare. Rezultatele se așteaptă să fie integrate în propunerile pentru zone marine protejate în apele norvegiene, conform sursei.