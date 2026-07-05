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O lume necunoscută sub ape. 31 de specii noi au fost identificate de cercetători

O expediție de două săptămâni desfășurată în largul coastelor Braziliei a dus la identificarea a 31 de specii marine care nu fuseseră descrise niciodată până acum.
O lume necunoscută sub ape. 31 de specii noi au fost identificate de cercetători
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
05 iul. 2026, 17:58, Life-Inedit
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Ceea ce au descoperit oamenii de știință sub apele Braziliei este diferit de aproape orice au văzut majoritatea oamenilor, potrivit DailyGalaxy.

Expediția a scos la iveală o lume ascunsă, populată de specii marine neobișnuite, observate foarte rar de oameni.

O echipă internațională de cercetători a explorat zona de mijloc a oceanului, aflată la sute de metri sub suprafață, folosind vehicule robotizate și tehnologii avansate de imagistică.

Aceste instrumente au permis captarea unor imagini extrem de detaliate ale unor animale marine observate foarte rar.

Pe lângă documentarea noilor specii, cercetătorii au testat și o nouă generație de instrumente științifice concepute pentru a studia organismele marine fragile fără a le perturba semnificativ.

Potrivit publicației The Guardian, misiunea s-a concentrat asupra zonei de mijloc a oceanului, situată între suprafață și fundul oceanic, la adâncimi cuprinse între aproximativ 180 și 1.000 de metri.

Un ecosistem puțin cunoscut, plin de forme de viață neașteptate

În timpul expediției, oamenii de știință au documentat 31 de specii care nu fuseseră descrise anterior.

Printre acestea se numără o nouă specie de vierme marin din genul Tomopteris, un animal care își petrece întreaga viață plutind în coloana de apă. Cercetătorii au observat și un exemplar tânăr de calmar de sticlă, pești aflați în stadiul larvar, ctenofore lobate și mai multe sifonofore.

Una dintre sifonofore a atras în mod special atenția cercetătorilor. Pe baza imaginilor și măsurătorilor realizate în timpul misiunii, Dhugal Lindsay, cercetător, consideră că animalul aparține unui gen care nu a fost descris până acum și ar putea reprezenta chiar o nouă familie de sifonofore.

Echipa a înregistrat și imagini cu o femelă de caracatiță Haliphron atlanticus care se hrănea cu o meduză la o adâncime de 800 de metri. Cercetătorii au precizat că femelele acestei specii pot ajunge la patru metri lungime și până la 75 de kilograme, în timp ce masculii ating doar aproximativ 30 de centimetri.

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