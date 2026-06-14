31 de noi specii marine au fost descoperite într-o zonă puțin explorată a Atlanticului

Descoperirea a fost făcută de o echipă internațională de cercetători aflată la bordul navei Falkor, operată de Institutul Oceanic Schmidt. Expediția a vizat apele tropicale ale Atlanticului de Sud, în largul Braziliei, relatează Science Alert.

Pentru a confirma descoperirile, oamenii de știință au folosit tehnologii avansate de imagistică, scanări cu laser, imagini 3D și secvențiere genomică.

O expediție într-o zonă puțin cunoscută a Atlanticului

Metodele le-au permis să observe animalele în detaliu și să stabilească faptul că 31 dintre speciile analizate nu fuseseră descrise până acum.

Expediția a marcat și o premieră științifică: cercetătorii au reușit să obțină imagini 3D ale structurii celulare vii a unui microb. Potrivit echipei, este pentru prima dată când o astfel de observație a fost realizată pe mare.

„Cel mai mare habitat de pe Pământ, zona de mijloc a oceanului, este plin de animale incredibile pe care abia începem să le înțelegem”, a declarat Karen Osborn, zoolog la Muzeul Național de Istorie Naturală Smithsonian și coordonatoarea științifică a expediției.

Printre speciile descoperite se numără viermi marini aproape transparenți din genul Tomopteris, ctenofore cu apendice strălucitoare și rizarieni gigantici, organisme unicelulare suficient de mari pentru a fi văzute cu ochiul liber.

Cercetătorii au observat și larvacee, animale mici, asemănătoare unor mormoloci, care folosesc mucusul pentru a prinde hrană din apă. Au fost studiate și sifonoforele, organisme coloniale formate din mai multe părți care lucrează împreună ca un singur animal.

Animale fragile, greu de studiat prin metode clasice

Oamenii de știință spun că aceste viețuitoare sunt dificil de cercetat prin metode clasice. Multe dintre organismele care trăiesc în astfel de zone ale oceanului sunt foarte fragile, astfel că pot fi deformate sau distruse atunci când sunt capturate.

Trei sisteme de imagistică au fost montate pe vehiculul operat de la distanță SuBastian. Cu ajutorul acestora, cercetătorii au scanat animalele cu laser, au realizat imagini 3D și au surprins siluete cu contrast ridicat, pentru a observa detalii fine care nu pot fi văzute prin metode obișnuite.

Pentru analiza microbilor, echipa a folosit un microscop dezvoltat la Universitatea Stanford.