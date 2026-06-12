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O companie a prezentat un robot umanoid care spală vase. Ulterior s-a aflat că era un om mascat

O companie de software a prezentat un videoclip cu un robot umanoid care spală vase. Mișcările robotului au fost atât de naturale încât au stârnit controverse. Până la urmă, reprezentanții companiei au recunoscut că nu au folosit un robot.
O companie a prezentat un robot umanoid care spală vase. Ulterior s-a aflat că era un om mascat
sursa foto: captură foto, X
Petru Mazilu
12 iun. 2026, 15:57, Știri externe
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O companie de software de robotică, recent selectată ca partener cu Programul de Robotică al Google DeepMind în Europa, a provocat o mare dezbatere. Potrivit Futurism, compania a lansat un videoclip pentru prezentarea unui robot umanoid. Acesta intră într-o bucătărie și spală niște vase.

Mișcările sale sunt uimitor de realiste ceea ce i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă este cu adevărat un robot. Alții au spus că ar putea fi un nou tip de inteligență artificială sau un truc.

Explicația care însoțește videoclipul a adâncit confuzia.

„Antrenăm modele întrupate care pun un robot într-o sarcină manuală reală și îl fac să funcționeze, pe podea, nu într-o demonstrație”, a scris compania în legendă.

Dezbaterea a luat amploare și l-a determinat pe fondatorul companiei să recunoască faptul că totul a fost o iluzie.

„Umanoidul nu este un robot real. Construim [infrastructură] de antrenament – nu hardware”, a răspuns acesta unei întrebări.

Omul-robot: strategia a fost folosită și la case mai mari

Numeroși oameni au criticat strategia de marketing, iar alții și-au adus aminte de o manevră similară a companiei Tesla. În 2021, compania lui Elon Musk a organizat un eveniment spectaculos în care și-a anunțat planurile de a construi un robot umanoid.

Așa-numitul Tesla Bot, un produs care a fost redenumit ulterior Optimus, a dansat pe scenă, executând niște mișcări stângace.

În realitate, producătorul de vehicule electrice nu era nici pe departe pregătit să prezinte un android. De aceea, Tesla a îmbrăcat un actor într-un costum alb-negru care a imitat mișcările unui robot.

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