Antarctica a înregistrat cea mai scăzută temperatură de pe Pământ din ultimii 14 ani: minus 84,1°C

Stația de cercetare Concordia din Antarctica a înregistrat, pe 18 iulie, cea mai scăzută temperatură de pe Pământ din 2012. Termometrele au coborât la minus 84,1 grade Celsius, potrivit datelor furnizate de stație, transmite Live Science.

Concordia este amplasată în interiorul continentului antarctic, aflat acum în plină iarnă, fără lumină solară. Temperaturile scad de obicei sub minus 80 de grade Celsius în această perioadă a anului. Valoarea înregistrată nu este fără precedent, dar rămâne una remarcabilă pentru cercetători.

Potrivit lui Gabriele Carugati, șeful stației, chiar și aici, unde frigul e obișnuit, asemenea temperaturi ies din tipar. Institutul Polar Francez, care administrează stația, a confirmat că termometrele au atins minus 84,1 grade de două ori, dimineața.

Cine sunt „astronauții gheții”

Concordia este considerată cea mai izolată stație de cercetare din lume. Construită pe o calotă groasă de peste 3.300 de metri, ea găzduiește studii de seismologie, astronomie și climă. Stația se află la peste 3.200 de metri altitudine și la peste 1.000 de kilometri de coastă.

Iarna, fără avioane și fără soare timp de luni întregi, cercetătorii de acolo rămân extrem de izolați. Practic, sunt mai izolați decât astronauții de pe Stația Spațială Internațională. De aceea, echipa este supranumită „astronauții gheții”, iar mediul este folosit și pentru studii despre izolare extremă.

Recordul absolut rămâne la stația Vostok

Cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată la Concordia a fost de minus 84,7 grade Celsius, în 2010. Recordul absolut de pe Pământ aparține însă stației ruse Vostok, aflată în apropiere. Acolo s-au înregistrat minus 89,2 grade Celsius, în iulie 1983, potrivit Organizației Meteorologice Mondiale.

Datele din satelit sugerează că temperaturile din Antarctica de Est ar putea coborî și mai jos, arată un studiu.

Frigul de la Concordia contrastează puternic cu valurile de căldură din America de Nord și Europa din această vară. Cercetătorii spun că temperaturile scăzute la Concordia nu contrazic încălzirea globală.

Sistemele meteorologice sunt complexe, iar clima se schimbă diferit de la o regiune la alta. Antarctica de Vest rămâne cea mai vulnerabilă zonă a continentului la topire.

În martie 2024, un val de căldură fără precedent a lovit zona din jurul stației Concordia. Temperaturile au urcat până la minus 9,4 grade Celsius, un record pentru acea perioadă a anului.