Ziua Mondială a Oceanelor: De ce e importantă această zi și cum ne afectează oceanul pe toți

Data de 8 iunie marchează Ziua Mondială a Oceanelor, relatează World Economic Forum.

În fiecare an, această zi încurajează acțiuni pe tot parcursul anului pentru a îndeplini obiectivele globale privind oceanele.

Oceanul transportă 80% din comerțul global

Oceanul reglează clima, transportă 80% din comerțul global, furnizează apă dulce și alimente. De asemenea, permite comunicațiile, susține mijloacele de trai și stă la baza unei economii albastre în creștere rapidă. Prin urmare, ignorarea oceanului nu înseamnă doar ratarea unui obiectiv crucial de sustenabilitate ci și o interpretare greșită a peisajului global al riscurilor, potrivit sursei.

Sănătatea oceanelor continuă să se deterioreze, prin acidificare, creșterea nivelului mării și topirea ghețarilor, toate în creștere ca urmare a crizei climatice. Ca efect, sănătatea umană și economiile de care depindem sunt amenințate.

Angajamentele pentru protejarea oceanelor

Ziua Mondială a Oceanelor este o campanie globală vitală. Tema din acest an, „Zone marine protejate puternice pentru planeta noastră albastră”, consolidează angajamente cheie din ultimii ani. Acestea includ și cadrul 30×30 pentru a proteja cel puțin 30% din uscat și apă până în 2030. De asemenea, este inclus și Tratatul privind mările libere pentru a proteja biodiversitatea marină dincolo de jurisdicția națională și pentru a partaja echitabil resursele marine.

„Oceanul aparține tuturor, fie că locuim pe țărm sau în interiorul continentului”, a declarat Jeremiah Ugochukwu, unul dintre cei 24 de tineri promotori ai schimbării din Consiliul Consultativ al Tineretului. Acesta reprezintă un element cheie al evenimentului anual al ONU.

„Sănătatea oceanului nostru depinde de acțiunile pe care le întreprindem acum”, a mai transmis Ugochukwu, potrivit sursei citate.

Economia albastră va depăși 5 trilioane de dolari până în 2050

Economia albastră, formată din toate activitățile economice legate de ocean, mări și coaste depășește deja creșterea globală. Se așteaptă să valoreze peste 5 trilioane de dolari până în 2050.

Perderea naturii și presiunile climatice accelerate expun piețele dependente de oceane la riscuri tot mai mari, potrivit unui raport al Forumului Economic Mondial. Costul inacțiunii devine prea mare pentru a fi ignorat.

O economie albastră regenerativă merge mai departe. Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii definește aceasta ca fiind „activitatea economică bazată pe ocean ajută la refacerea ecosistemelor, la consolidarea rezilienței și la susținerea prosperității echitabile în limitele planetare”, mai arată sursa.

Un alt raport al Forumului Economic Mondial evidențiază modul în care sectoarele și organizațiile operează deja cu această mentalitate. Un exemplu este Acordul Nauru, o coaliție de opt țări insulare din Pacific care coordonează și gestionează cu succes resursele comune de ton dincolo de granițele naționale. Acest model de guvernanță colectivă arată că „este posibil să se realinieze puterea, valoarea și administrarea în moduri care să beneficieze atât oamenii, cât și ecosistemele”.

Progrese în desfășurare

Raportul include și exemple practice. De la energia eoliană offshore, transport maritim și porturi până la pescuit, planificare spațială marină, noi tehnologii și inovații financiare. Acestea arată că progresele sunt deja în curs de desfășurare.

„O economie albastră regenerativă „ne încurajează să ne imaginăm o economie oceanică care oferă mai mult decât ia”, se mai arată în raport.