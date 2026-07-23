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Semnalele discrete prin care pisica poate ascunde o afecțiune gravă. Când recomandă specialiștii consultul veterinar

Pisicile au tendința de a ascunde problemele de sănătate, iar schimbările aparent minore de comportament pot indica afecțiuni care necesită intervenție medicală.
Semnalele discrete prin care pisica poate ascunde o afecțiune gravă. Când recomandă specialiștii consultul veterinar
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
23 iul. 2026, 22:27, Life-Inedit
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Medicii veterinari atrag atenția că observarea din timp a acestor semne poate face diferența dintre un tratament simplu și o urgență medicală, potrivit Quartz.

Instinctul care poate întârzia diagnosticul

Spre deosebire de alte animale de companie, pisicile maschează adesea simptomele bolii, un comportament moștenit din mediul sălbatic, unde vulnerabilitatea le-ar fi expus prădătorilor. Din acest motiv, proprietarii pot observa modificările abia atunci când afecțiunea este deja într-un stadiu avansat.

Specialiștii recomandă monitorizarea atentă a rutinei zilnice a animalului, deoarece schimbările de apetit, nivelul de activitate sau comportamentul pot reprezenta primele indicii ale unei probleme medicale.

Modificările care nu trebuie ignorate

Printre cele mai importante semnale de alarmă se numără refuzul hranei pentru mai mult de 24 de ore, starea accentuată de apatie, ascunderea neobișnuită, episoadele repetate de vărsături și dificultățile la urinare. De asemenea, scăderea inexplicabilă în greutate, consumul crescut de apă, modificările aspectului blănii, respirația dificilă, secrețiile nazale sau oculare persistente și schimbările bruște de comportament ori vocalizare pot indica afecțiuni care necesită investigații veterinare.

Medicii subliniază că unele dintre aceste simptome pot fi asociate cu boli cronice precum diabetul, hipertiroidismul sau insuficiența renală, în timp ce altele, cum este imposibilitatea de a urina sau dificultatea de respirație, reprezintă urgențe medicale ce impun prezentarea imediată la o clinică veterinară.

Contextul simptomelor este esențial

Experții atrag atenția că un simptom izolat nu stabilește automat un diagnostic. De exemplu, o singură masă refuzată nu indică neapărat o boală, însă lipsa completă a poftei de mâncare timp de o zi sau mai mult necesită evaluare de specialitate. În mod similar, o pisică ce doarme multe ore pe zi poate avea un comportament normal, însă schimbarea bruscă a obiceiurilor și izolarea persistentă pot semnala o problemă de sănătate.

Veterinarii recomandă observarea evoluției simptomelor și a eventualelor asocieri dintre acestea, deoarece combinația dintre lipsa apetitului, letargie, vărsături sau modificările urinării poate orienta mai rapid către cauza afecțiunii.

Consultațiile periodice pot depista bolile în faze incipiente

Potrivit recomandărilor specialiștilor, controalele veterinare regulate, în special în cazul pisicilor vârstnice, pot contribui la depistarea precoce a unor boli frecvente și la inițierea tratamentului înainte de apariția complicațiilor. Proprietarii sunt sfătuiți să solicite asistență medicală ori de câte ori observă modificări persistente ale comportamentului sau stării generale a animalului.

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