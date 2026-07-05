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Poți prelungi viața florilor din vază cu ajutorul a două ingrediente comune în bucătărie

Florile din vaze se pot ofili mai repede în timpul caniculei. Însă, adăugarea a două ingrediente de bază în apa din vază este un truc simplu ce le poate prelungi viața florilor tale.
Poți prelungi viața florilor din vază cu ajutorul a două ingrediente comune în bucătărie
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
05 iul. 2026, 17:13, Life-Inedit
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Temperaturile ridicate din timpul verii pot afecta florile tăiate și se pot ofili mai repede, potrivit Express.

Pentru a oferi buchetului tău proaspăt o explozie binevenită de vitalitate și a-i prelungi durata de viață, experta în trucuri pentru casă Chantel Mila a descris soluția ideală.

Ingredientele necesare sunt oțetul alb și zahărul

Ea a împărtășit trucul ei preferat, folosind două ingrediente esențiale în orice bucătărie. Tot ce ai nevoie este puțin oțet alb și zahăr, arată sursa citată.

„Tot ce ai nevoie sunt două ingrediente de bază din cămară pentru ca florile tale să reziste de două ori mai mult. Am încercat multe metode diferite. Aceasta este cea pe care o prefer. Este atât de ușoară și accesibilă, dar îți păstrează florile proaspete!”, a transmis Mila.

Pentru început, umpleți vaza până la jumătate cu apă. Apoi, adăugați două linguri de oțet alb, care acționează pentru a inhiba creșterea bacteriilor în apă.

Apoi, adăugați două linguri de zahăr. Amestecați ușor apa, pentru a vă asigura că zahărul s-a dizolvat complet.

Dacă tulpinile rămân netăiate, experta recomandă tăierea capetelor la un unghi de 45° sub apă. Apoi, asigurați-vă că sunt complet scufundate. La final, îndepărtați orice frunziș în exces de pe tulpini, mai arată sursa.

De ce e benefic zahărul

Zahărul se dovedește a fi deosebit de vital pentru menținerea longevității florilor. În momentul în care florile sunt tăiate, acestea încep instantaneu să piardă nutrienții furnizați prin fotosinteză.

Prin introducerea zahărului în apa din vază, acesta se dizolvă. El ajută la furnizarea continuă a nutrienților esențiali de care au nevoie florilor, deoarece se absoarbe treptat în apă. Cu toate acestea, încorporarea zahărului în flori poate prezenta un dezavantaj.

Zahărul promovează și creșterea bacteriilor. Acest lucru poate duce la dezvoltarea unui miros neplăcut în flori și, în cele din urmă, la accelerarea deteriorării lor. Tocmai de aceea ar trebui combinat cu oțet pentru a preveni această proliferare, conform sursei citate.

Apa trebuie schimbată frecvent

Specialiștii au subliniat, de asemenea, că apa trebuie înlocuită și completată în mod regulat. Acest lucru garantează că bacteriile nu se acumulează în flori.

„Cei care conservă florile tăiate cu oțet reduc, în esență, pH-ul. La rândul său, crește aciditatea. Această creștere contribuie la crearea unui mediu mai puțin potrivit pentru creșterea bacteriilor, care este adesea vinovată de scăderea rapidă a prospețimii florilor”, au transmis aceștia.

Oțetul ar trebui utilizat alături de un alt ingredient și niciodată singur. Specialiștii au menționat că proporțiile de oțet vor diferi. Însă, majoritatea e de acord că ar trebui folosite aproximativ două linguri de oțet și zahăr dizolvat pentru fiecare vază de un litru, mai specifică sursa.

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