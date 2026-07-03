Împiedicați omizile să vă mănânce plantele cu un spray din ingrediente pe care le aveți deja

Toți pasionații de grădinărit știu că omizile reprezintă cel mai mare coșmar pentru plante, potrivit Express.

Deși aceste insecte pot fi inofensive la vedere, apetitul lor poate provoca daune semnificative plantelor și grădinilor.

Aceste insecte sunt capabile să decojească un gard viu sau o plantă în mai puțin de o săptămână, arată sursa citată.

Totuși, înainte de a apela la substanțe chimice dure, luați în considerare aceste spray-uri de casă. Ele pot reprezenta un remediu sigur, ecologic și natural pentru problema omizilor.

Prepararea de spray-uri naturale de casă pentru a respinge omizile din grădina ta nu numai că te va ajuta să economisești bani, dar îți va păstra și grădina și plantele fără substanțe chimice.

Soluția recomandată de experți

Experții în grădinărit și plante recomandă o soluție folosind ingrediente pe care probabil le aveți deja în bucătărie.

„Pentru un produs puternic de descurajare a omizilor, preparat acasă, combinați ardei iute zdrobit, căței de usturoi, detergent de vase, ulei vegetal și turmericul cu apă. Lăsați amestecul să stea puțin înainte de a-l pulveriza generos pe ambele părți ale frunzelor”, au transmis aceștia, potrivit sursei.

De ce nu le plac omizilor aceste ingrediente

Omizilor nu le place mirosul puternic de usturoi. Acesta conține compuși naturali pe care dăunătorii nu îi agreează. Ardeiul iute zdrobit are compuși care irită insectele cu corp moale.

Turmericul este adesea folosit în spray-urile antidăunători de casă. El este folosit datorită mirosului său puternic și compușilor naturali. Uleiul vegetal va ajuta la acoperirea suprafeței frunzișului și va îngreuna prinderea și hrănirea omizilor cu plantele tale, mai arată sursa citată.

De asemenea, lichidul de spălat vase ajută la reducerea aderenței omizilor. Natura sa lipicioasă va ajuta amestecul să se lipească de frunze și insecte. Această proprietate face ca soluția să rămână mai fixată.

Modul de preparare al soluțiilor

Se recomandă și un spray simplu cu săpun ca soluție anti-omizi. Potrivit experților, acesta este „unul dintre spray-urile clasice din setul de instrumente al oricărui grădinar – spray-ul cu săpun – este excelent pentru afide, musculițe albe, tripși și omizi”.

„Amestecați o lingură de detergent de vase biodegradabil cu o linguriță de ulei de gătit la 1 litru de apă. Pulverizați peste frunzișul plantelor, în special pe partea inferioară a frunzelor. Acolo trăiesc adesea dăunătorii. Acest produs se va păstra timp de o lună”, explică aceștia.

Pentru prepararea unui spray cu usturoi și săpun, experții recomandă 500 ml de apă, o sticlă pulverizabilă, două linguri plate de pudră de usturoi și o linguriță de detergent de vase.

Pentru a prepara acest spray simplu, trebuie să începi prin a turna apă în sticla cu pulverizator. Apoi, adaugă pudra de usturoi și, în final, completează cu detergent de vase. După ce toate ingredientele au fost combinate în sticlă, pune capacul recipientului cu pulverizator. Agită-l bine pentru a amesteca complet pudra de usturoi și detergentul de vase.

Dacă observați plante în grădină care au deja găuri, folosiți spray-ul și acoperiți zona afectată din abundență cu soluția. Alternativ, dacă vedeți omizi vii pe plante, puteți pulveriza amestecul direct pe spatele fiecărei omizi, indică sursa.