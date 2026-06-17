8 trucuri care îți pot dubla recolta de fructe. Recomandările experților

Pomii tăi fructiferi produc puțin și fructe fără gust? Experții spun că poți dubla recolta. Totul începe cu eliminarea unei greșeli care îți afectează recolta an de an. De ce este tăierea cel mai important lucru pentru recoltă?

Fructele se formează pe lemnul expus direct la soare. Un pom dens și încâlcit își ascunde propriul potențial, conform marthastewart.com.

Scopul tăierii este o coroană deschisă, care permite luminii să ajungă la fiecare ramură. Momentul ideal este sfârșitul iernii sau începutul primăverii. O regulă practică: dacă o pasăre nu poate zbura direct prin coroana pomului, acesta are nevoie de tăiere.

Cum fertilizezi corect fără să strici recolta?

Testează solul înainte de orice fertilizare. Prea mult azot favorizează creșterea frunzelor în detrimentul fructelor. Folosește un îngrășământ cu eliberare lentă, aplicat o singură dată la începutul primăverii, când mugurii încep să se umfle.

Cum ar trebui să uzi pomii fructiferi?

Udarea în profunzime o dată pe săptămână este mai eficientă decât udările superficiale și frecvente. Umiditatea inconstantă duce la căderea fructelor și probleme precum petele amare la mere. Udă la marginea exterioară a coroanei, nu direct la trunchi. Un furtun cu debit redus timp de 30-45 de minute pe săptămână este suficient.

La ce ajută mulciul în jurul pomilor fructiferi?

Mulciul reține umezeala, reglează temperatura solului și elimină buruienile care concurează cu rădăcinile pentru apă și nutrienți. Este o măsură esențială pentru o livadă productivă, des omisă de grădinari.

De ce să îndepărtezi fructe de pe pom înainte să se coacă?

Când un pom formează mai multe fructe decât poate în mod corespunzător, produce o recoltă abundentă de fructe mici și fără gust. Rărirea manuală la sfârșitul primăverii permite pomului să concentreze energia pe fructe mai puține, dar mai mari și mai aromate. Merii, perii, piersicii, prunii și caișii beneficiază de această tehnică. Cireșii, citricele și smochinele nu au nevoie de rărit.

De ce contează polenizarea încrucișată?

Majoritatea pomilor fructiferi necesită polenizare încrucișată pentru producție maximă. Plantează două-trei soiuri diferite din aceeași specie care înfloresc simultan. Plantele însoțitoare bogate în nectar – facelie, muștar, mărar – atrag polenizatorii și amplifică efectul.

Ce altceva mai contează pentru o recoltă bună?

Solul bine drenat este esențial – rădăcinile îmbibate cu apă duc la putrezire și absorbție redusă a nutrienților. Stimulatorii de creștere aplicați la momentul potrivit întăresc imunitatea pomului, îmbunătățesc înflorirea și accelerează coacerea fructelor.