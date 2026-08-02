Controverse privind modernizarea Falezei Dunării din Galați. „PACT pentru Galați” cheamă cetățenii la o dezbatere publică spontană

Reprezentanții PACT pentru Galați afirmă că reacția publică a apărut odată cu marcarea primilor arbori care urmează să fie tăiați în cadrul proiectului de modernizare a Falezei Dunării.

Potrivit acestora, mulți gălățeni au realizat abia acum amploarea modificărilor prevăzute în proiect, pe motiv că nu ar fi existat o informare și o consultare publică suficiente înainte de elaborarea documentației tehnice.

Formațiunea susține că autoritățile ar fi trebuit să organizeze dezbateri publice înainte de realizarea proiectului, să prezinte variante alternative și să explice motivele pentru care au fost alese anumite soluții tehnice.

„Nu este o simplă modernizare”

PACT pentru Galați consideră că proiectul nu reprezintă doar o modernizare a falezei, ci o schimbare majoră a conceptului urban al unuia dintre cele mai reprezentative spații publice din municipiu.

Potrivit reprezentanților formațiunii, aspectul viitor al Falezei Dunării ar fi trebuit stabilit în urma unei consultări extinse cu cetățenii, iar proiectanții să adapteze soluțiile la dorințele comunității.

Totodată, aceștia susțin că miile de semnături strânse pentru modificarea proiectului demonstrează existența unei nemulțumiri reale în rândul gălățenilor.

Întâlnire publică la Elice

În acest context, PACT pentru Galați i-a invitat pe cetățeni să participe, începând cu ora 19:00, în zona Elice, la o întâlnire dedicată discutării proiectului și identificării unor soluții pentru protejarea habitatului natural al Falezei Dunării.

Reprezentanții formațiunii precizează că întâlnirea nu reprezintă un protest organizat în sensul Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, ci o reuniune spontană cu susținătorii și persoanele interesate de proiect.

Primăria Municipiului Galați începe luni lucrările de modernizare pentru Faleza Dunării

Primăria Municipiului Galați a anunțat că lucrările de modernizare vor începe luni, 3 august 2026, iar accesul pe Faleza Dunării va fi restricționat pe durata intervențiilor.

„Începând de luni, 3 august 2026, pentru siguranța tuturor, accesul pe Faleza Inferioară a Dunării va fi restricționat, odată cu începerea lucrărilor de modernizare. Excepție va fi zona scărilor monumentale, unde accesul pietonal va fi permis, existând un culoar special pentru tranzitul utilajelor. Această zonă va rămâne deschisă până la sfârșitul lunii septembrie, când încep lucrările și aici. Totodată, va fi închis și trotuarul de pe Faleza Superioară a Dunării. Vă mulțumim pentru înțelegere”, a transmis Primăria Municipiului Galați.