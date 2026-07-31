Modernizarea Falezei din Galați provoacă controverse. Declic cere revizuirea proiectului și salvarea arborilor

Comunitatea Declic a lansat o campanie prin care solicită autorităților locale și de mediu să revizuiască proiectul de modernizare a Falezei Dunării din Galați, astfel încât sute de arbori maturi să nu fie tăiați.

Petiția este adresată Primăriei Municipiului Galați, Consiliului Local Galați și Direcției Județene de Mediu Galați, prin principalul obiectiv este schimbarea soluțiilor tehnice prevăzute în proiect.

Reprezentanții Declic solicită oprirea planului de tăiere a celor 900 de arbori și modificarea traseelor rețelelor edilitare, astfel încât copacii sănătoși să poată fi păstrați.

„Solicităm oprirea planului de tăiere a celor 900 de arbori de pe Faleza Dunării și revizuirea de urgență a soluțiilor tehnice din proiectul de modernizare. Cerem ca cele 694 de exemplare de arbori viabili și sănătoși programați pentru eliminare din cauza rețelelor edilitare subterane să fie salvate prin devierea traseelor de conducte și cabluri prin zonele deja betonate sau pietonale. Faleza este un ecosistem urban vital și plămânul verde istoric al orașului Galați. Nu vrem o esplanadă aridă de beton! Vrem o modernizare durabilă care protejează natura existentă, nu care o distruge.”, scrie Declic.

Potrivit organizației, proiectul de modernizare a Falezei Dunării, finanțat din fonduri europene și estimat la 226 de milioane de lei, prevede eliminarea a 900 de arbori maturi.

Dintre aceștia, 694 sunt considerați viabili și sănătoși, însă ar urma să fie tăiați deoarece se suprapun cu noile rețele edilitare subterane.

Inițiatorii campaniei avertizează că dispariția acestor arbori ar putea avea consecințe importante asupra orașului. Ei susțin că Galațiul ar pierde o parte importantă din umbra naturală oferită de copaci, „ceea ce va expune orașul la insule de căldură extreme pe timp de vară”.

De asemenea, rădăcinile arborilor „au un rol critic în stabilizarea taluzului împotriva alunecărilor de teren”. Chiar dacă Primăria a anunțat că va replanta copaci, Declic atrage atenția că puieții vor „avea nevoie de peste 10-15 ani pentru a oferi aceleași beneficii ecologice”.

„Trebuie să ne strângem în număr cât mai mare pentru a demonstra că ne pasă de plămânul verde al orașului nostru. O prezență masivă de semnatari va oferi o pârghie puternică organizațiilor de mediu și jurnaliștilor în dialogul cu autoritățile.”, transmite Declic.

Primăria Municipiului Galați începe lucrările de modernizare pentru Faleza Dunării

În paralel, Primăria Municipiului Galați a anunțat că lucrările de modernizare vor începe luni, 3 august 2026, iar accesul pe Faleza Dunării va fi restricționat pe durata intervențiilor.

„Primăria municipiului Galați informează că începând de luni, 3 august 2026, pentru siguranța tuturor, accesul pe Faleza Inferioară a Dunării va fi restricționat, odată cu începerea lucrărilor de modernizare. Excepție va fi zona scărilor monumentale, unde accesul pietonal va fi permis, existând un culoar special pentru tranzitul utilajelor. Această zonă va rămâne deschisă până la sfârșitul lunii septembrie, când încep lucrările și aici. Totodată, va fi închis și trotuarul de pe Faleza Superioară a Dunării. Vă mulțumim pentru înțelegere”, a transmis Primăria Municipiului Galați.