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Accident grav la Cluj-Napoca. Două fetițe de 10 ani, în stare gravă

Un grav accident rutier s-a produs vineri după-amiază pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca, pe sensul de ieșire spre Apahida. Patru persoane, dintre care trei minori, au fost rănite, iar intervenția este în desfășurare.
Accident grav la Cluj-Napoca. Două fetițe de 10 ani, în stare gravă
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Maria Miron
31 iul. 2026, 17:59, Social
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Un autoturism a ieșit în afara carosabilului, vineri după-amiază, pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca, pe direcția spre Apahida. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj (ISU Cluj), în accident a fost implicat un singur autovehicul.

La sosirea echipajelor de intervenție, două fetițe de aproximativ 10 ani se aflau în stop cardio-respirator, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. În același timp, pompierii au extras din autoturism o femeie de aproximativ 50 de ani și un copil de aproximativ 6 ani.

Toate cele patru victime sunt în stare gravă

ISU Cluj a anunțat ulterior că cele două minore au răspuns manevrelor de resuscitare, prezintă semne vitale și au fost transportate la spital. Celelalte două victime, femeia și copilul de 6 ani, au fost, de asemenea, transportate la spital.

Potrivit autorităților, toate cele patru victime sunt în stare gravă.

Echipaje SMURD și SAJ intervin la fața locului

La intervenție participă pompierii Detașamentului 1 Cluj-Napoca, cu două autospeciale cu modul de descarcerare, două ambulanțe SMURD de terapie intensivă mobilă, un echipaj SMURD pe motocicletă și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Intervenția este în desfășurare, iar informațiile vor fi actualizate pe măsură ce autoritățile comunică noi date.

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