Un ingredient ieftin pe care îl ai deja în casă este folosit de grădinari pentru o recoltă bogată de roșii

Dacă ai reușit să cultivi roșii cu succes într-un sezon, este ușor să crezi că vei repeta performanța fără dificultate și anul următor, potrivit Express.

Cu toate acestea, roșiile sunt deosebit de vulnerabile la numeroși dăunători, inclusiv afide, minatori ai frunzelor, păduchi lânoși, omizi, ploșnițe ale plantelor și acarieni.

Bolile plantelor, precum mana și pătarea frunzelor, reprezintă și ele motive frecvente de îngrijorare pentru grădinari. Totuși, o problemă adesea trecută cu vederea este deficitul de nutrienți.

Chiar și cei mai dedicați cultivatori pot fi surprinși atunci când plantele de roșii, care până de curând se dezvoltau bine, încep să arate tot mai rău. Pot apărea frunze îngălbenite, fructe pătate și creștere încetinită, iar plantele par să nu își mai revină indiferent de măsurile luate.

Experții în grădinărit spun că soluția s-ar putea afla chiar în dulapul din baie. Deși mulți folosesc îngrășăminte pentru roșii bogate în potasiu în perioada de înflorire și fructificare, magneziul este adesea neglijat.

Potrivit Societății Regale de Horticultură din Marea Britanie, magneziul joacă un rol esențial în producerea clorofilei. Fără niveluri suficiente, procesul de fotosinteză încetinește semnificativ, iar dezvoltarea plantei este afectată.

Cum identifici lipsa de magneziu

Andrew Koehn, horticultor, spune că sarea Epsom poate fi o soluție utilă dacă problema este într-adevăr cauzată de lipsa magneziului, însă trebuie utilizată cu atenție.

„Deficitul de magneziu apare de obicei prin frunze cu nervuri și vene de un verde intens, în timp ce restul suprafeței devine galbenă, roșiatică sau maronie”, a declarat el.

Dacă deficitul de magneziu nu este tratat, dezvoltarea plantei poate fi încetinită, ceea ce duce la o recoltă mai slabă de roșii.

Pentru a confirma lipsa de magneziu, este suficient un test simplu al solului realizat cu un kit de testare pentru acasă. Alte semne evidente sunt îngălbenirea zonelor dintre nervurile frunzelor mai vechi, uneori însoțită de nuanțe roșiatice sau maronii.

Frunzele mai bătrâne pot dezvolta și pete maronii și pot cădea prematur.

Din fericire, problema poate fi tratată imediat prin administrarea de sare Epsom plantelor de roșii o dată pe lună, pe toată durata sezonului de creștere.

Sarea Epsom, cunoscută și sub denumirea de sulfat de magneziu, este un compus mineral natural care conține magneziu, sulf și oxigen.

Dizolvă o lingură de sare Epsom în aproximativ patru litri de apă și aplică soluția la baza plantei.

Alternativ, poți dizolva o lingură de sare Epsom în aceeași cantitate de apă și pulveriza soluția direct pe frunze pentru o absorbție mai rapidă.