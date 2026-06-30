Trucul cu sarea care promite un somn mai odihnitor. Ce spun specialiștii

Un nou trend devenit popular pe rețelele sociale susține că statul în picioare pe sare Epsom, înainte de culcare, poate contribui la un somn mai odihnitor. Specialiștii atrag însă atenția că nu există dovezi științifice care să confirme această afirmație, potrivit publicației Vogue.

Metoda, cunoscută în mediul online drept „salt stomping”, presupune turnarea sării Epsom într-o tavă, după care persoana stă sau calcă ușor pe cristale timp de aproximativ zece minute.

Cei care promovează acest obicei susțin că acesta ar reduce nivelul cortizolului, ar crește nivelul serotoninei și ar pregăti organismul pentru un somn profund.

Specialiștii spun că efectul ar putea fi unul psihologic

Medicii consultați de publicația Vogue afirmă că beneficiile raportate de unele persoane nu sunt generate de sare, ci de efectul relaxant al ritualului de dinaintea somnului.

Jacqueline Geer, profesor asistent de pneumologie, terapie intensivă și medicină a somnului la Yale School of Medicine, spune că concentrarea asupra senzației create de cristalele de sare poate distrage atenția de la gândurile care provoacă stres.

„Beneficiile acestui trend țin de faptul că necesită un anumit nivel de concentrare și de deconectare de la mediul agitat din jurul nostru”, explică specialistul.

Aceasta adaugă că activitățile liniștitoare, desfășurate înainte de culcare, pot ajuta unele persoane să adoarmă mai ușor.

„Știm că activitățile calme, care nu stimulează organismul înainte de culcare, pot fi asociate cu o capacitate mai bună de a adormi”, afirmă Jacqueline Geer.

Potrivit acesteia, persoanele care spun că metoda funcționează ar putea beneficia, de fapt, de exercițiul de mindfulness și de experiența senzorială asociată ritualului.

Nu există dovezi că sarea îmbunătățește somnul

Experții subliniază că, până în prezent, nu există studii care să demonstreze că statul pe sare Epsom are un efect direct asupra calității somnului.

Ei consideră că eventualele beneficii sunt mai degrabă rezultatul relaxării și al reducerii stresului înainte de culcare.

Există și riscuri

Neurologul Chris Winter avertizează că această practică poate provoca iritații ale pielii, poate agrava fisurile existente la nivelul tălpilor și poate favoriza apariția unor mici răni prin care pot pătrunde bacterii.

Specialistul recomandă prudență, în special persoanelor care au afecțiuni dermatologice sau leziuni la nivelul picioarelor.

Ce recomandă medicii pentru un somn mai bun

Experții spun că o rutină relaxantă înainte de culcare este mai importantă decât folosirea sării.

Chris Winter recomandă, în schimb, o baie caldă înainte de somn. Potrivit acestuia, există dovezi că modificarea temperaturii corpului după o baie poate favoriza instalarea somnului.

„Elementul comun este că încetinești ritmul, te concentrezi asupra unui ritual relaxant și îi transmiți organismului că este timpul pentru somn”, explică medicul.

Specialiștii recomandă, de asemenea, limitarea utilizării dispozitivelor electronice înainte de culcare, menținerea unui program regulat de somn și evitarea stimulentelor în orele de seară.