Plantează această floare lângă roșii și vei ține dăunătorii la distanță

Expertul în grădinărit Alan Titchmarsh recomandă o soluție simplă și naturală pentru a proteja roșiile de dăunători: plantarea gălbenelelor franceze în același ghiveci sau sol. Mirosul înțepător al rădăcinilor acestora alungă muștele albe fără niciun tratament chimic.
Andreea Tobias
02 iun. 2026, 11:01, Știrile zilei
Plantele de roșii sunt frecvent atacate de afide, acarieni păianjen și muște albe. Acestea din urmă reprezintă o amenințare deosebită: absorb seva din frunze și tulpini, provocând îngălbenirea și căderea frunzelor. Combaterea lor fără spray-uri chimice poate fi dificilă, dar nu imposibilă.

Ce recomandă Alan Titchmarsh

Într-un videoclip publicat pe canalul său de YouTube, expertul explică beneficiile plantării asociate. Tehnica presupune cultivarea unor plante diferite una lângă alta, astfel încât să se sprijine reciproc, îmbunătățind sănătatea plantelor, reducând dăunătorii și atrăgând insecte benefice, scrie Mirror.

Planta pe care Titchmarsh o recomandă în mod special alături de roșii este gălbeneaua franceză. Aceasta poate fi plantată în același sac de cultivare, ghiveci sau sol.

Cum funcționează mecanismul

Gălbenelele franceze au un miros distinctiv și înțepător. Potrivit expertului, exudatul rădăcinilor este suficient de puternic pentru a alunga muștele albe.

„Acele rădăcini aromate se amestecă cu rădăcinile roșiei și par să descurajeze muștele albe”, explică Titchmarsh.

Pe lângă protecția împotriva dăunătorilor, gălbenelele atrag polenizatori prin nectarul și polenul lor și adaugă culoare grădinii pe toată perioada verii.

O altă plantă compatibilă cu roșiile

Busuiocul este o altă opțiune recomandată pentru plantarea asociată cu roșiile. Atrage polenizatorii și valorifică eficient spațiul disponibil din grădină.

De evitat în schimb: cartofii, cruciferele și porumbul dulce, acestea nu ar trebui cultivate niciodată lângă roșii.

