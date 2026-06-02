Prins cu 130 km/h, a scăpat de o amendă de 550 de euro dintr-un motiv neașteptat

Un șofer din Italia a fost amendat, după ce a fost prin de radar cu o viteză de 130 km/h, cu 60 km/h peste limita legală în zona în care conducea, potrivit presei locale.

Însă, amenda de 550 de euro nu a fost niciodată plătită, fiind anulată de un judecător. Primul judecător care a judecat acest caz a decis că șoferul trebuie să plătească amenda. Însă, Tribunalul Rovereto a decis anularea amenzii, la apel.

Motivul anulării amenzii

Amenda a fost anulată deoarece pe drumul pe care circula șoferul nu erau indicatoare de viteză.

Șoferul a explicat că, în seara unei zile de februarie, a condus pe un drum provincial venind de pe un drum secundar.

Conform apărării Primăriei, aceasta nu este o intersecție, ci un drum privat, nu public. Cu toate acestea, apărarea este infirmată de documentele din ordonanța Primăriei Isera. Aceasta dispune închiderea (temporară) a drumului respectiv, descriindu-l în mod expres ca fiind municipal.

„Primăria Rovereto nu a avut cunoștință de acest lucru, deoarece natura publică a drumului face evidentă prezența unei intersecții și, prin urmare, obligația de a repeta indicatorul de limitare a vitezei și de a respecta regula de un kilometru în ceea ce privește indicatorul repetat, ambele nerespectându-se în acest caz”, se mai arată în hotărâre.

Nerepetarea limitei de viteză după intersecție și nerespectarea regulii de un kilometru, de la semnalul care trebuia repetat după intersecție, subminează legitimitatea anchetei efectuate cu radarul. Astfel, deoarece dispozitivul nu putea fi amplasat în acel loc, s-a declarat ilegitimitatea procesului-verbal contestat.

Măsurarea vitezei, „nefondată”

„Toate argumentele tehnice și structurale privind fiabilitatea măsurării vitezei sunt nefondate. Argumentul privind semnalizarea este întemeiat, pentru care hotărârea de fond a oferit doar o justificare aparentă. Prin urmare, recursul trebuie admis pentru acest motiv limitat, cu anularea rezultată a raportului”, a concluzionat hotărârea.